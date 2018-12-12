黑馬 民進黨徵召台中王義川、北市吳君婷

傳民進黨將徵召小燈泡辯護律師吳君婷參選北市立委。（摘自達文西個資暨高科技法律事務所）

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中國時報
郭建伸、朱真楷、、盧金足／綜合報導

對於明年1月27日舉行的立委補選，民進黨殺出黑馬！在台北，傳民進黨將徵召小燈泡辯護律師吳君婷，而非積極表態的前議員何志偉，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨晚不諱言地說，何志偉的父親、民進黨中常委陳勝宏說，如果黨中央堅持提名吳君婷，他們將脫黨參選到底。

國民黨今日將公布台北市、台中市立委補選人選為台北市議員陳炳甫、前立委沈智慧。

民進黨方面，台中市將徵召台中市府交通局長王義川，綠營評估王義川的年齡和專業資歷，可與沈智慧一搏，兩軍對壘，61歲的沈智慧PK61年次的王義川，這一役有如龍燕市長選舉延長賽，誰都有不能輸的壓力。

在台北，吳君婷曾任姚文智競選團隊發言人。昨消息傳出後，吳君婷在開庭，記者致電傳訊未獲回應。姚文智則表示，吳君婷律師有意願，雖政治上是張白紙，有可塑性，但知名度低。

據透露，民進黨傾向提名吳君婷後，黨政高層立即透過管道告知台北市長柯文哲，但吳君婷是姚文智所推薦，因此，柯能否放下選舉恩怨，恐怕將大有問題。

吳子嘉指出，桃園市長鄭文燦原打算昨晚會見陳勝宏，告知黨中央的想法，但可能訊息提前曝光，雙方才延至今天中常會前相見。吳子嘉直言，民進黨若真要提名吳君婷，就犯了三問題，1.如果黨採納，「不就是向柯文哲釋出惡意？」2.蔡總統才說要促成白綠合作，如此一來，白綠還能合作？3.吳君婷是政治素人，可能在短時間內打贏？

何志偉昨晚表示，「看到這個消息我確實嚇一跳，我事前完全不曉得，不過，我也相信吳子嘉的講話是有公信力的」。

(中國時報)

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