新聞分析》世代交替 國民黨中生代誰敢一肩扛

2018年12月12日 04:11 中國時報 楊佳穎

國民黨在九合一選舉獲得大勝，2020總統大選角力提早開展，黨內也喊出「世代交替」，牽動百年大黨的敏感神經。但放眼檯面上，有哪一位中生代主動站出來表態承擔？國民黨要改造，行動，比起喊話更能實際。

對於2020總統大選黨內提名，國民黨現在最具氣勢的兩顆太陽，即黨主席吳敦義與將卸任的新北市長朱立倫，吳占盡黨主席的「主場優勢」，朱則是擁有相對高的支持度及地方、立院親朱人馬。但另一方面，黨內也趁機喊出立院黨團總召江啟臣搭配副書記長蔣萬安的「江蔣配」，炒熱世代交替話題，也呼應從未停歇的改革聲浪。

但是儘管黨內「世代交替」喊得震天響，都只停留在炒熱氣氛，等著看別人先出手，浮出檯面的江啟臣日前稱「人都不夠了，還要分世代嗎？」蔣萬安則強調，現階段國民黨關鍵並不在世代交替，而是如何更接地氣。

具領袖潛力的明星卻表現得如此含蓄，固然與國民黨習於論資談輩，大老在前，年輕人不敢僭越的傳統有關，何況見諸以往「先出來先死」的教訓，以致於中生代多持觀望態度。

但是當黨內感受到韓流激勵時，是否有想過韓國瑜之所以能鼓動風潮，甚至被香港《亞洲週刊》稱為「韓國瑜主義」，就是因為他的「非典型」，如果國民黨中生代不敢跳出框架，說出自己的想法，爭取帶動國民黨革新的機會，他們與那些被他們批評的老世代又有何差異？膽識，這才是國民黨最缺乏的東西。

(中國時報)