不是黨主席 英柯會不談政治

2018年12月12日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統預計周四與台北市長柯文哲見面，外界質疑是為了談立委補選「白綠合」，蔡英文總統昨天發表迴廊談話，強調這次跟柯見面，「我既不是黨主席，他也不是任何政治勢力的代表人」，因此，政治上的問題，不是這次見面要談的事情。台北市長柯文哲昨強調，「隨緣就好！」

台北市中山大同區立委將進行補選，民進黨周五下班前必須確定提名人選，蔡英文選在周四與柯P見面，外界揣測雙方可能提及「白綠合」，來協調出彼此都能滿意的人選。

柯強調「隨緣就好」

不過蔡英文昨天表示，這次見面談的是關於國家與地方的建設及施政，以及應該如何相互合作及協助，著眼點就是希望中央很多執政方案可以成功實施，地方建設或很多施政也可以順利進行。

她說，雙方相互合作是政府基本立場與想法。至於政治上的問題，並不是這次見面要談的事情。她與柯文哲見面，「我就是總統，他就是市長，我既不是黨主席，他也不是任何政治勢力的代表人」，所以應該讓這個會面回歸到各自所扮演的角色，並回歸到對人民責任相互協助的概念。

總統市長身分談施政

媒體詢問對明年的期許，蔡英文表示，最大心願就是把國家的經濟做好、把人民的福利照顧好、把國家的安全也能夠照顧好，「這也是執政者最重要的責任」。

至於行政院長賴清德是否與她談到去職時間？她說，她隨時都與賴院長保持溝通，賴院長還是非常努力於施政，行政院大小事也都交給賴院長去關心，至於其他事情，等時間到了，「院長說他會跟你們報告」。

民進黨今年選舉慘敗後，外界認為明年初立委補選，是「柯綠」重啟合作的契機，不過，隨著民進黨內部堅持自提人選的聲浪愈來愈高，台北市長柯文哲也思考讓自己人出馬參選，白綠合作恐破局。對此，柯文哲11日無奈表示，每天看電視（綠營柯黑議員）都照罵，他不曉得民進黨的白綠合作是什麼意思？

柯酸綠營一人一把號

柯文哲對白綠合作一直沒說死，只不過，柯黑的綠營議員與部分民進黨內人士堅決反對白綠合，據了解，柯本人也對民進黨選前的態度頗有怨言，就連柯的妻子陳佩琪也在臉書PO文痛罵民進黨。

柯媽媽認為，白綠合作要總統出來講才有效，柯卻說，「講也沒效」，這不是因為對方善意不夠，而是民進黨基本上是部落政治，一人一把號，各吹各的調，上面管不了下面、旁邊管不了左邊。

至於陳佩琪發文罵民進黨，遭外界批評柯文哲怎麼可能不知情。柯文哲笑說，壞人、心很壞的都懷疑別人做壞事，「台大醫學系女生你敢管她？不要命了！」

(中國時報)