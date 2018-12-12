風電收購費過高 藍籲勿債留子孫

2018年12月12日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立法院黨團11日召開記者會表示，監察院已經明確點出，離岸風電政策躁進，恐損及國家權益的可能性，希望經濟部長沈榮津三思而後行，否則將債留子孫。

監察院7日公布調查結果，指出經濟部今年上半年對離岸風電開發商的遴選作業，收購費率過高、裝置容量又在短期內暴增，潛藏風險，要求經濟部必須檢討。

國民黨團書記長曾銘宗指出，政府收購離岸風電，第1階段採遴選方式，每度價格5.8元；第2階段以競標方式，每度僅價格2.5元，兩者每度相差3.3元，且簽約長達20年，一年發電138億度，台電必須多付出9100億元，這將由全民買單，影響消費者與國庫財政重大權益。

立委費鴻泰表示，供電業者力拚年底拿到籌設許可，倘若明年才能取得籌設許可，政府每度收購價格就變低了，因此，業者想盡辦法取得內政部營建署、漁業署以及文化部相關文件，再送到相關縣市政府審查，最後核轉經濟部審核，若通過後，將發出籌設許可。他呼籲有風電設置的桃園市長鄭文燦與彰化縣長與魏明谷，替人民荷包嚴格把關。

立委賴士葆指出，最新民意要求政府「核能電廠繼續用、綠能慢慢養」，以每度5.8元高價收購離岸風電的正當性已消失，不需再「趕進度」急躁地設置離岸風電，多花9100億元，等於全台灣每個人得背負4萬元電債，經濟部長沈榮津居然還沾沾自喜對外宣稱，每年可為國家省下4000億元，真不知經濟部的計算方式何來？

(中國時報)