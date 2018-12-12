綠北市黨部主委 批柯逼人就範

2018年12月12日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市士林大同立委補選，柯綠是否合作備受矚目，但民進黨台北市黨部主委陳正德繼拋出「若提名非黨籍候選人將請辭主委」，11日更痛批柯文哲，「若要合作要拿出誠意，不要一直放話把人選擺出來，逼民進黨就範，不然柯去找國民黨談，看他們會不會同意這樣的合作方式。」

九合一選舉民進黨慘敗，傳出綠營為修補與柯關係，北市士林、大同立委補選有意柯綠合作，但人選始終談不攏，藍營確定徵召市議員陳炳甫參選，綠營則以市議員何志偉呼聲最高，今天兩黨皆會在黨中央中常會時宣布徵召人選，市長柯文哲陣營則以市府觀傳局長陳思宇機率最大，柯文哲甚至曾笑稱，備胎很多。

面對柯綠合作恐破局，陳正德表示，每次選舉都希望得到最多選民支持，因此不排除任何可能，但士林、大同這席立委，是姚文智為展現參選台北市長決心才辭職，這一席本來就是民進黨，一定要提名自己人，不然很難對支持者交代。

陳正德昨再次向黨中央喊話，這一席民進黨一定要派候選人，他作為黨部主委必須要對黨、支持者負責，若為柯綠合作提名非黨籍人士，實在沒信心說服支持者，只好請辭黨部主委。

陳正德感嘆，這次選舉國民黨高喊九二共識，整個台灣氛圍都感覺到九二共識復辟，未來大陸很容易把手伸進台灣；陳表示，如果民進黨可以接受九二共識、兩岸一家親，身為創黨黨員想要問當初為何而戰？支持者為什麼認同民進黨？

對於柯陣營可能派人參選，再度形成三腳督局面，陳正德說，沒辦法排除任何人參選，只能全力以赴替黨徵召的候選人輔選。

不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨爆料，綠營將提名小燈泡凶手王景玉與捷運殺人案凶手鄭捷的律師黃致豪。對此，陳正德否認並強調，還沒決定的東西，擺明是假議題。

(中國時報)