丁遞狀提選舉無效、向中選會求償

丁守中11日至信義行政中心驗票現場感謝參與驗票工作的人員。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長選舉驗票昨完成。丁守中表示，驗票過程發現許多違法情形，傷害候選人及選舉人權益甚巨，他考慮依國家賠償法及民法規定，向中選會與北市選委會追究責任，要求賠償選務和驗票費用，中午並委請律師提出選舉無效訴訟，北院認定是社會矚目案件，今日下午4點，公開抽籤分案。

丁守中聲請重新計票，台北地院本月4日開始驗票，經7個工作天，昨完成全北市1563個投開票所選票驗票程序，但不會馬上公布結果，近日由承辦合議庭統計完成爭議票、候選人得票數等相關票數變動情形後，才會公告結果。

丁守中表示，驗票過程中，光是違法領票狀況就很多，像用英文名字、打勾簽名領票，都是明確事證，律師會在法庭提出相關事證，他說，就算把選舉補助經費都投入訴訟，也要爭一個選舉公道。

柯文哲坦言，要私下找丁守中不要提訴訟不容易，光是這一次驗票北市民政局就花了1100萬，他不曉得司法系統花多少錢，競選總部律師也要花錢，他猜丁花更多，會再去問律師要花多少錢，「募的錢都快不夠了！」

此外，驗票過程爆出近百張選票灌給丁守中，丁守中也指出有近百張選票是灌給不同候選人，就是因為選務嚴重缺失才會造成類似狀況。

選委會回應，初步了解是抄錯，但最後仍要由法院確認，目前不對個案說明；柯陣營代表發言律師林光彥說，具體狀況須經法院公布，依他了解只是計算上錯誤。

(中國時報)

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