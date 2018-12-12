抓住回流台商 明年起是關鍵

2018年12月12日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨與六大工商團體舉行「最新經濟策略座談」，對於賴揆選後堅辭閣揆，有工商界人士感到不捨地表示，「這麼好的政策一定要有人執行」，但是，賴揆僅微笑以對。

國發會邀集六大工商團體與行政院長賴清德就台灣最新經濟策略交換意見。賴揆表示，未來2至3年是台商回台關鍵時期，政府已體認到各界對於拚經濟的共識與急迫性，行政團隊將以最負責的態度，持續傾聽各界建議，提出經濟政策，提升台灣國家競爭力。

三三會提出建議，盼非核家園時刻表應審慎訂定，以免影響供電穩定。

政院發言人Kolas Yotaka表示，政府現沒有訂定非核家園的時刻表，會中三三會理事長許勝雄及工商協進會理事長林伯豐都有關心「以核養綠」公投過關後，希望政府能維持供電穩定，而經濟部長沈榮津則表示，政府會透過節電及發展綠電的方式，讓供電穩定。

據了解，在活動中有工商大老對賴揆力拚經濟讚許有加，拍照時「加油」之聲不絕於耳，還有人感嘆「這麼好的政策一定要有人執行」，但賴揆都沒有正面回應，僅微笑示意。

三三會並指出，美中貿易衝突可能還會持續一段期間，雖然短期內政府已經針對五缺、歡迎台商回台投資等制訂相關措施，但建議中長期仍然要有更具體規劃，協助企業轉型升級。

商總則建議，《新經濟移民法》草案第21條薪資門檻設定太高（產業人力4萬1393元門檻；社福人力中3萬2000元），恐使中南部科技以外其他產業難以適用，建議調降。

工總則認為，租稅是影響投資的關鍵因素，建議政府應審慎檢討海外資金回流相關稅制，以及內外資股利所得稅率不一致等問題；此外，工總並建議放寬工業區土地容積率、有條件開放外勞核配比率上限，應從40％提高至50％。

賴揆感謝各工商團體，長年以來為台灣經濟打拚，同時宣示政府施政不會中斷，只要是對人民、對產業有幫助的政策，都會持續推動。

(中國時報)