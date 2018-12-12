加國前外交官 傳遭大陸拘留

2018年12月12日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據路透報導，國際危機組織（International Crisis Group）11日表示，其東北亞高級顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），近日被大陸當局拘留。由於大陸與加拿大因華為財務長孟晚舟被捕一事而關係緊張，事件引發關注。康明凱被扣留是否與孟晚舟被捕有關，目前仍未知。

總部位於比利時的國際危機組織聲明稱，正尋求獲得更多有關康明凱的資訊，並希望他能盡快並安全獲釋。報導未透露康明凱被拘留原因和地點。其Twitter最後更新時間為12月9日。

康明凱推特9日最後更新

路透報導指出，有兩名消息人士透露康明凱在大陸被拘留的消息。大陸外交部和公安部未作出回應；加拿大駐陸大使館拒絕評論事件。

資料顯示，康明凱曾任加拿大駐北京和駐香港的外交官，曾在紐約聯合國總部擔任聯合國開發計劃署的戰略通訊專家，能說中文。他於去年加入國際危機組織，擔任東北亞高級顧問，研究分析大陸、日本和朝鮮半島的外交事務和全球安全問題等。

加拿大日前應美國要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，美方指控其涉嫌欺詐罪，要求引渡孟至美受審，大陸外交部連兩天召見加拿大與美國駐陸大使，提出嚴正交涉和強烈抗議。

陸外交、公安部未作回應

陸加兩國因孟晚舟事件關係緊張之際，加拿大卑詩省貿易代表團已取消訪問大陸行程，原因是「華為科技公司高層官員有關的國際司法程序正在進行中」。全團下周將直接自日本返回加拿大，該團這次的亞洲行，已先後訪問了南韓、日本。

此外，觀察者網引述《環球郵報》報導，一位大使館官員透露，加拿大外交部副部長舒加特（Ian Shugart）也推遲了原定於本周對北京的訪問。

報導稱，與此同時，若加國政府跟隨美、澳、紐等「五眼聯盟」國際情報分享盟國的腳步，宣布全面禁止使用華為通訊設備，加國企業損失將至少達到10億加元（約合232億新台幣）。

(中國時報)