孟二次庭訊 願拿3.5億換保釋

2018年12月12日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務長孟晚舟的保釋聽證會10日在溫哥華最高法院進行第二次庭訊，大批民眾在法院外排隊等候進入法庭旁聽。（法新社）

華為財務長孟晚舟的保釋聽證會10日在溫哥華最高法院進行第二次庭訊，法院外有兩位民眾舉牌要求釋放孟女士。（法新社）

大陸科技巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟的保釋聽證會10日在溫哥華最高法院進行第二次庭訊，檢辯雙方對於保釋條件展開激烈攻防。法官最後未做出決定，將在台北時間今日凌晨2點再度開庭。

檢方在法庭上強調，孟晚舟存在棄保潛逃風險，她提交物證顯示她的加拿大永久居民身分和卑詩省身分證均已過期，因此反對保釋。至於劉曉棕上周入境加拿大，最多可停留至明年2月6日。

辯方律師馬丁則強調，孟晚舟是有尊嚴、重法治的女性，不會棄保潛逃讓大陸「蒙羞」。劉曉棕願意抵押自己在溫哥華的兩處房產，外加100萬加元，合計1500萬加元（約台幣3.5億元）做擔保。並願意負擔交保後的居家監控費用。辯方並請來兩家保全監控公司，詳細說明一旦孟晚舟獲得保釋，將如何執行相關的居家和戶外監控措施。他並保證一旦孟企圖潛逃，負責看管她的保全公司可以拘捕她。

檢方則是開出750萬加元現金、外加抵押一半房產的保釋要求，且孟晚舟必須在家軟禁，除緊急情況外，不能外出。檢方同時反對讓劉曉棕擔任孟晚舟的保釋擔保人，因為孟晚舟和劉曉棕都不是卑詩省居民，缺乏與加拿大之間的實質聯繫。

法官在庭上指出，美國目前尚未正式提出引渡要求，美方有60天的時間向加國提出正式引渡請求；引渡聽證會開始後，可能耗時數月甚至數年。

(中國時報)