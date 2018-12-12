抗陸施壓 加有意與台洽談FIPA

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中國時報
／綜合報導

大陸華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕事件，令陸加兩國關係緊張。加拿大官方則首度公開表態，稱有意與台灣洽談投資保障協議（FIPA）。經濟部11日對此表示歡迎，擬在12月登場的台加經貿對話會議中，直接向加方爭取。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）7日赴聯邦眾議院備詢，她在答覆保守黨籍眾議員沃拉瓦（Mark Warawa）的質詢時表示：「加拿大支持台灣民主，也正考慮與台灣洽談投資保障協議。」由於當天正好是孟晚舟的保釋聽證會在溫哥華首次舉行，輿論不免揣測加國可能在打「台灣牌」，作為制衡大陸的籌碼。

有報導指，大陸要求加拿大航空和皇家銀行等民營公司在網站上將台灣列為中國的一部分，沃拉瓦因此詢問加拿大對台政策是否改變？方慧蘭就此表示：「加拿大支持台灣的民主，將繼續在『加拿大的一個中國政策』架構內，與台灣增強貿易和人民往來關係。」

方慧蘭接著強調，「加拿大反對任何改變現狀，或加劇台海緊張局勢的行動」，對於陸方迫使民營企業在政治問題上採取立場，加拿大感到強烈失望。

方慧蘭並表示：「關於與台灣洽談投資保障協議或安排，加拿大正在考慮此事。加拿大致力繼續增強亞太地區貿易和投資關係，當中也包括台灣。」

台方對於與加拿大洽簽FIPA已爭取多年，經濟部針對加國首次公開表態表示歡迎，經濟部常務次長王美花受訪時表示，這對台灣是正向消息，台方也會努力推進。

(中國時報)

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