王毅嗆絕不會坐視不管

友善列印
中國時報
／綜合報導

華為副董事長孟晚舟持續發酵，甚至引發陸美加三方關係緊張。大陸國務委員兼外交部長王毅表示，「對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸淩行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世界一份公道正義。」

儘管沒有明確指涉孟晚舟案件，但王毅在演講中公開談及「中國公民海外安全問題」。王毅說，「我們時刻關心每一位在海外中國同胞的安危冷暖，對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸淩行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世界一份公道正義。」

面對記者提問王毅說法是否意指孟晚舟案，大陸外交部發言人陸慷表示，王毅所說的當然是任何情況下大陸政府的一貫立場，事實上包括一些具體情況，例如最近陸方一再向加拿大和美國政府提出交涉的孟晚舟案子。

而談及陸美關係，王毅強調，美國應擺脫零和博弈困擾，更為積極正面地看待大陸的發展，不斷拓展互利雙贏的空間和前景；「不必人為製造新的對手，更要避免自我預言的實現。」

至於孟晚舟被捕後，傳出被搜到至少3本香港特區護照，引發議論。香港特首林鄭月娥昨也首度回應表明，「孟晚舟其實只會持有一本有效的香港護照。」對孟曾經同時持兩本護照入境外地，推測可能是她的舊護照內仍有部分國家有效簽證，因此在入境時與新護照一併使用。

香港商報稱，林鄭月娥在行政會議前受訪稱，孟晚舟成為香港永久性居民之後，多次申請特區護照，每次都提出可以接受的理由，例如護照損壞、個人資料改變等。林鄭表明，孟晚舟在申請新護照之後，按行政程序舊護照的資料都已登出。

(中國時報)

抗陸施壓 加有意與台洽談FIPA 劉鶴與穆努欽通話 討論談判細節

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。