劉鶴與穆努欽通話 討論談判細節

2018年12月12日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸商務部11日在官方網站上發表聲明，大陸國務院副總理、陸美經貿磋商負責人劉鶴11日上午（美國東部時間12月10日下午）應約與美國財政部長穆努欽和貿易代表萊海澤通電話，討論下一階段的貿易談判時間表和路線圖問題。外媒報導，大陸這個月就會宣布恢復採購美國大豆。

華為副董事長孟晚舟被捕後，不只牽動陸美加三方關係一池春水，也引發外界臆測孟案的持續延燒，是否可能牽動陸美貿易談判進程的生變。

大陸商務部官網的聲明稱，陸美通話的官員針對雙方落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。但該份聲明沒有透露任何通話細節，也看不出，劉鶴與穆努欽是否觸及孟晚舟一案。

與此同時，香港英文《南華早報》引述不願透露姓名的大陸政府官員的話說，大陸將在本月宣布恢復購買第一批美國大豆的數量。這批大豆的部分甚至全部，將成為國家儲備。最終將由國務院或相關部委做出決定。

報導稱，重新購買美國大豆的一些細節尚未敲定，包括購買量是500萬噸，還是800萬噸。公司企業是否應該在此基礎上再額外購買200萬噸，他們額外負擔的25％關稅將由政府補償。

《華爾街日報》則引述陸方及美國2名官員的消息說，陸方在未來幾周內，將宣布採購美國大豆和天然氣，並購買大量的美國商品和服務，同時考慮降低美國汽車進口關稅。

(中國時報)