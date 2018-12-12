加薪留才 台鐵明年調1至2萬

2018年12月12日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

台鐵過去力推公司化頻遭工會抵制，接任台鐵局長滿月的張政源昨（11）日接受本報專訪時表示，將暫緩規畫20餘年的公司化計畫，改採企業化經營模式，未來將成立區域管理處，整合各地運工機電、增強橫向溝通；人力部分將增加非特考人員比例，且1萬3千多名員工薪資最快明年可提高1至2萬，全案上周已獲行政院同意，預計明年送交立院審議。這也是台鐵成立123年來，首度組織結構的大重整。

增設安全處、管理處

普悠瑪事故發生至今已快兩個月，從交通部政務次長「下接」台鐵局長的張政源，昨日成立專任機構「營運安全處」，除設有調查、預防、考核、災防四科外，也聘請外部委員組成「行車事故審議小組」，未來台鐵若發生事故，將由其配合鐵道局，與將成立的運安會協助調查。張政源說，「絕對有信心不再發生重大事故，台鐵會提供民眾一條安全回家的路」。

因台鐵是百年老店，內部組織已僵化不堪，運工機電四大處各自為政、多頭馬車，張政源表示，未來將在北中南東成立四大區域管理處，整合各地運工機電，預計半年內完成草案，送交立法院下一會期審議。

除了組織架構調整外，張政源指出，台鐵將引進企業化作法，開發副業收益，包括土地活化、店面租賃、周邊商品販賣等，預計在半年後成立「產業營運開發處」，由貨運服務總所、企畫處、餐旅開發總所等單位合併升級，負責產業管理、土地利用等，朝企業化經營。

增加非特考人員比例

為改善人力緊縮及人才培育，張政源透露，將提高非鐵路特考人員進用比例，從目前的2成提高到5成，同仁薪資也將調整，預計比照國營事業待遇，平均每人月薪可提高1至2萬，以留住人才，總經費約10-20億元，上周開會時已向行政院報告，正積極向政院爭取這筆經費，最快明年就有機會可以調薪。

另外台鐵也正與政院討論，期望中央能協助負擔台鐵退休人員每年30億元的退撫支出，如此一來，台鐵財務就不會過分緊縮，運作也能更加順暢，張政源直說，「希望台鐵不再是賠錢貨」。

(中國時報)