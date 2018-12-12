南鐵地下化 明年動土興建

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中國時報
／台北報導

曾任台南市副市長的台鐵局長張政源，對於遲遲未能取得共識的台南鐵路地下化問題，昨接受《中時》專訪時明確表示，鐵路地下化路線計畫不變，將持續推動，預計明年起就要實施拆房，正式動土興建。至於九合一選舉前，總統蔡英文開出的宜蘭鐵路高架化支票，是否會因為宜蘭變天而跳票？張政源說，這要等交通部與宜蘭縣府協調後再說。

此外，對於民意代表常會提出增班或增靠停站的要求，導致台鐵對號列車越開越慢，台鐵人力與車輛更是備感壓力，恐影響行車安全，張政源透露，明年5月台鐵將有一波大改點，將增加半直達、跳蛙等不同的停站模式，讓列車行駛更多元，滿足各種需求。

擔任台南市副市長期間，張政源曾接觸過鐵路地下化議題，他認為，台南站區地下化之後，整個台南市容都會改觀，一個大建設是影響未來50年到100年，中間可能會犧牲少數人利益，若能盡量避免，政府都會避免，除非地下化不做，否則一定會有拆遷問題，現在的方案就是拆遷最小、損害最小。

張政源指出，目前土地徵收程序都已完成，只剩下少數10多戶有意見，會再請市府去溝通，但計畫不會再變更，明年正式動工，其實周邊工程都已經在進行，但還沒有開始拆房子，拆遷民房是最後階段，大家談好再來做，不希望見到有人來流血抗爭。

九合一選舉前，蔡英文時常走訪宜蘭，並開出鐵路高架化支票，外界好奇是否會隨著民進黨在宜蘭敗選而跳票？張政源說，台鐵在立體化議題是比較被動的，要視交通部與宜蘭縣政府談得如何。張政源說，站在安全立場，立體化最好，但也不可能全線都立體化，台鐵覺得安全有問題的地方，都會優先處理。

(中國時報)

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