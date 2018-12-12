後續醫療無著 傷者將組自救會

普悠瑪事故受傷者及家屬，11日到台東縣議會陳情，要求台鐵不要遺忘傷者的後續照護。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／連線報導

普悠瑪翻車事故造成18人死亡、215人輕重傷，其中受傷乘客陸續出院，也開始出現後遺症，可是發生事故至今，台鐵還沒有對受傷乘客提出後續醫療照顧計畫，傷者和家屬感覺被台鐵遺忘了，11日向台東縣議會陳情，並計畫成立自救會，捍衛權益。

「這條疤痕要跟著她一輩子」，陳姓媽媽拿出女兒顏部受傷的照片難過地說，她12歲女兒下巴被削掉，雖已經縫合，但仍會不自主的流口水，不知如何是好。

普悠瑪列車翻車至今已經快兩個月，215名受傷乘客，大部分是東部民眾，台鐵雖然發過慰問金，但有許多傷者，在出院後出現行動不便、無法工作。

10多名受傷者和家屬昨天前往台東縣議會陳情，劉姓民眾希望台鐵不要逃避，在安全上應該比照飛安層級。另一位傷者家屬則表示，女兒因為腦震盪太嚴重，迄今無法上班，台鐵除了給5000元慰問金，就不聞不問了。

議長饒慶鈴表示，台東縣議會要真相的立場是和受傷民眾站在一起的，希望大家凝聚力量，台鐵才會重視；副議長陳宏宗則指出，希望台鐵將心比心，他會在議會組專案小組，透過議會力量，幫罹難和受傷旅客找出真相，他也建議家屬成立自救會，否則只是「狗吠火車」。

台鐵局長張政源表示，可以體諒家屬痛苦、難過的心情，事故發生後已與交通部成立關懷服務小組，目前也有派員駐點台東，提供傷者、罹難者家屬一對一的服務，期望能將後續照顧工作做到最好。

(中國時報)

澳洲伯斯車禍 台旅客1死2傷 合庫盃羽球賽 牧德科技奪冠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。