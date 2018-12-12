後續醫療無著 傷者將組自救會

2018年12月12日 04:11 中國時報 莊哲權 、 李宜秦 ／連線報導 ／連線報導

普悠瑪翻車事故造成18人死亡、215人輕重傷，其中受傷乘客陸續出院，也開始出現後遺症，可是發生事故至今，台鐵還沒有對受傷乘客提出後續醫療照顧計畫，傷者和家屬感覺被台鐵遺忘了，11日向台東縣議會陳情，並計畫成立自救會，捍衛權益。

「這條疤痕要跟著她一輩子」，陳姓媽媽拿出女兒顏部受傷的照片難過地說，她12歲女兒下巴被削掉，雖已經縫合，但仍會不自主的流口水，不知如何是好。

普悠瑪列車翻車至今已經快兩個月，215名受傷乘客，大部分是東部民眾，台鐵雖然發過慰問金，但有許多傷者，在出院後出現行動不便、無法工作。

10多名受傷者和家屬昨天前往台東縣議會陳情，劉姓民眾希望台鐵不要逃避，在安全上應該比照飛安層級。另一位傷者家屬則表示，女兒因為腦震盪太嚴重，迄今無法上班，台鐵除了給5000元慰問金，就不聞不問了。

議長饒慶鈴表示，台東縣議會要真相的立場是和受傷民眾站在一起的，希望大家凝聚力量，台鐵才會重視；副議長陳宏宗則指出，希望台鐵將心比心，他會在議會組專案小組，透過議會力量，幫罹難和受傷旅客找出真相，他也建議家屬成立自救會，否則只是「狗吠火車」。

台鐵局長張政源表示，可以體諒家屬痛苦、難過的心情，事故發生後已與交通部成立關懷服務小組，目前也有派員駐點台東，提供傷者、罹難者家屬一對一的服務，期望能將後續照顧工作做到最好。

(中國時報)