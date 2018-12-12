合庫盃羽球賽 牧德科技奪冠

2018年12月12日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

合庫銀行主辦的107年合庫盃羽球企業邀請賽，8、9日在台北日新國小熱烈開打，今年參賽隊伍非常踴躍，包含台積電、中華航空、長榮航空、台大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等32隊知名企業，逾320位球友齊聚一堂，最後由牧德科技拿下冠軍，並捐出獎金5萬元給合庫羽球隊。

賽前各隊球員再聚首，氣氛融洽，球場上充滿著熱情的寒暄與問候；合庫表示，好幾隊球員因賽事成為好朋友，球員間感情好，也先禮後兵，例如去年以1分之差拿下第二名的球隊，今年特地來下戰帖誓言拿下冠軍，而「以球會友」正是舉辦邀請賽的真正意義。合庫更請來台灣男單一哥周天成與王子維等知名球員，在賽後餐會和與會貴賓同樂。

合庫將政府提倡的「全民運動」政策，落實在每年舉辦多場球類邀請賽或學童育樂營，已連續10年獲得教育部體育署「體育推手獎」的肯定；金融服務方面，更協助中小企業貸款融資，及配合政府推動「5加2新創重點產業」政策，屢獲金管會及中小信保基金獎項肯定。

合庫表示，長期栽培棒球、桌球、羽球3支球隊，30多年來堅定支持的信念從未改變，今年的亞洲運動會中華代表隊中，合庫教練及選手共有29名，分別為台灣奪得1金、1銀、4銅的好成績，其中包含台灣56年來首次獲得亞運羽球女單金牌，羽球男單最佳成績銀牌1面，羽球男雙銅牌、羽球男子團體銅牌的優異成績。

除了金融專業服務之外，成立以來與台灣這片土地共同成長的合庫，支持國家體育活動更是不遺餘力，成為3支球隊實現夢想、站上國際舞台最強力的後盾。如今，合庫球員戴資穎更將羽球成績帶向世界的頂尖，讓世界看見台灣真正的實力，合庫也期許所有的球員在2020年的東京奧運，能為台灣繼續爭取最高的榮譽。

(中國時報)