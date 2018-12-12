跨足電商 全聯與顧客零距離

全聯20周年國際論壇，由全聯執行長謝健南（左起）、全聯董事長林敏雄、松本清董事總經理林保範、遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利分享新型態零售世代趨勢。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
全聯董事長林敏雄在全聯20周年國際論壇上，分享經營零售通路的心得。（鄧博仁攝）

全聯歡慶20周年，昨首次跨國邀集日本松本清、大陸京東共同舉辦「決戰未來 叩關零售新殿堂」國際論壇，從行銷策略、全球科技與物流供應鏈及跨平台的新型零售時代3大主題談論零售新趨勢，並預告全聯要發揮「實體電商」影響力，明年第4季跨足電商，全聯董事長林敏雄說：「全聯要急起直追！」

20年來全聯不斷拓展，從最初的66店，至今已960多家，明年第1季要破1000店，林敏雄對成本控制要求嚴格，認為規模達到、成本才會降低，開到250家店時已達損益平衡，如今「更完整的服務和便利性我們一定會持續做，虛擬通路我們也一定會趕上。」設有停車場的門市明年會再增加，從現有3至4成達到5成以上。

便利多元 消費者有信心

林敏雄強調全聯給消費者信賴感，提供實惠且多元的商品，跟所有廠商互利、合作愉快，才能共創3贏的局面，「全聯以誠實起家，誠信、誠實是全聯一直以來的宗旨」。

目前全聯全台近千店，具有80％覆蓋率，市區最密集的1至2公里就有1家門市，可說是「離家最近的生鮮超市」，現有逾900萬會員，在來客中占70％、營收貢獻占85％。邁向下一個20年，全聯著重「E-Service」回到顧客的需要，也就是以每家店為核心，每家店都做電商，運用科技虛實整合，服務商圈的消費者。

決戰未來 打造銷售平台

全聯執行長謝健南表示要以「實體電商」精神打造平台新商機，從明年1月1日起會先與供應商、製造商共享情報、共同行銷、共同配送，讓供應商、製造商可即時藉由透明化的資訊看見全聯各門市商品銷售數據，以達到增加銷售、減少庫存的好處。

這也是為何全聯不做自有品牌，而是與供應商、製造商共同經營品牌，不但可藉由APP、LINE、FB等數位媒體即時與消費者互動，還可透過大型展演與公開活動讓供應商一起參與，增加曝光度和行銷面向；且在最後一哩路，透過共同配送的機制「店配」讓成本較低。

虛實整合 服務更有效率

預計明年第4季，消費者可透過全聯APP了解各門市銷售商品資料，查詢、訂貨、支付、店取或外送，「未來零售業的商品和服務，離顧客最近的才是贏家。」這也是全聯提倡「吃多少買多少」訴求的精髓，到離家最近的生鮮超市很便利，「吃多少、買多少、浪費少，浪費少、鮮度就提升。」

「實體電商」重點在於導客，全聯行銷協理劉鴻徵表示，未來每家全聯門市猶如發貨倉，鮮度和即時性是優勢；E-Service就是消費者想買就可下單，且隨時可買，同時還可增加關聯性購買。正好與松本清實體店鋪擴展數位化、預計明年在台導入點數卡，讓台日可共通；和京東的「無界零售」理念一致，都在於藉由虛實整合讓服務更有效率且省力。

(中國時報)

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