花百元中16.5億妻嚇到躲被窩

連槓47期的威力彩獎落花蓮的「金多寶」彩券行，16.5億一人獨得，彩券行賴姓老闆娘（右）笑說，每次店內只要開大獎，女兒（左）眼皮就會一直跳！（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

受財神爺眷顧，只花百元買1張彩券，就中了今年最高、16.5億元的威力彩頭獎，羨煞所有上班族；台灣彩券總經理蔡國基昨表示，這名男性幸運兒是花蓮當地人年齡約40至50歲，上班途中、吃完早餐，想到威力彩連槓好幾期，路過投注站時以「電選」方式買了1張威力彩，沒想到竟然中了16.5億元頭獎，改寫東台灣最高單注頭獎紀錄。

鼓勵彩迷「下次輪到你」

這名幸運兒已親自赴台彩領獎，蔡國基轉述，幸運兒最想對同有發財夢彩迷講的一句話是：「下次就會輪到你」；而中獎人領了高額頭獎後，他與太太仍會持續上班，除了買房、置產外，並捐出6000萬元給中國信託慈善基金會統籌分配社福機構，同時包給開出頭獎的「金多寶投注站」168萬元大紅包。

根據台彩詢問了解，該名幸運兒平常就有買彩券的習慣，每次購買100元到500元，主攻大樂透、威力彩，由於該期威力彩頭獎太誘人，他同時在附近2家投注站都有投注，最後獎落花蓮市「金多寶投注站」。

蔡國基表示，中獎人當晚看到新聞報導，得知自己所買威力彩的投注站開出大獎後，用台彩手機APP對獎，當下看到獎號非常驚訝，核對兩次號碼後，才確認真的中了頭獎，轉身告訴太太中頭獎的消息，太太不相信這是事實，竟躲在棉被裡，直到自己比對確認後才相信。

他有國字臉、大耳、厚唇

台彩表示，該名幸運兒外型特徵為耳大、鼻高、國字臉、雙眼皮、眼小且厚嘴唇；幸運兒表示，未來除了持續工作外，仍會持續買彩券、做公益。

基隆億元頭彩得主等嘸人

值得彩迷留意的是，台彩也張貼尋人啟事，今年10月2日於基隆市「鋐昌彩券行」開出的1億元大樂透頭獎，至今尚未有幸運兒出面領取，蔡國基表示，期限只剩下3個星期，若幸運兒糊塗忘了對獎，獎金恐怕要全數充公，千萬不要與財神爺擦身而過。

蔡國基透露，該名幸運兒是花700元，自選號碼買了兩組七連碰，其中，一注中頭獎、六注是三獎，總計獎金逾1億元。

(中國時報)

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