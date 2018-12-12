防患灰犀牛 組織韌性決定成敗

2018年12月12日 04:11 中國時報 本文作者中國生產力中心總經理張寶誠

近期國內發生了台鐵普悠瑪列車翻覆意外、中油95無鉛汽油銅片腐蝕性檢驗不合格，衛生所疫苗數據造假等不良事件，再再顯示該等國營事業及公部門值得徹底檢討與改進，以免再犯。在此我想站在從事經營管理顧問的角度再提出一些看法。

績效掛帥文化之利與弊

台鐵長年人力缺口導致的維修問題、設備養護預算不足的問題，甚至將運務優先於安全的問題；中油輕忽油品品質不穩定未妥善把關；而公費流感疫苗接連兩起外觀異常事件與新北市三重衛生所為達KPI而向上級浮報疫苗施打數據等。上述事件皆因日常管理問題長期累積，逐漸形成摧毀組織的灰犀牛。

所謂灰犀牛便是潛在危機，顯而易見卻往往視而不見，然而卻是只要多花點時間、多放點心力從日常做起，或許就不會有這些憾事發生。

只靠評分數追求效率，無法幫組織、員工成長、顧客滿意，操作不當更會造成變相壓縮基層，即刻改善才有意義，績效管理的拿捏與一體兩面的效果，值得經營管理者深思。

英國標準協會BSI於2017年首次頒布全球第一份「組織韌性指標」，以超越風險管理的範疇，從更全面地視角確保企業組織能穩定營運並成長。所謂的組織韌性(Organizational Reslience)是「能夠適應環境的變化，以及突發性的營運中斷，讓組織能繼續生存和卓越成長的能力」。不但每個人都需要培養韌性，組織也一樣。每逢組織功能、服務品質失敗、或發生不幸時，都需要做出即時判斷，而這些判斷會影響組織復原的速度和力道，且往往決定了組織的成敗。一個有韌性的組織不僅能夠長期生存，且能歷經考驗並創造榮景。

組織韌性文化從日常做起

要打造組織韌性，企業必須從落實PDCA（計畫、執行、查核、矯正）循環流程之基本做起，重視自主檢查的日常管理，並成立危機處理小組(應變處理機制、演練準備、由上而下指導)全員參與，持續改善追求顧客成功。同時也應進行標竿學習(Benchmarking)，才不致造成慣性的自滿，而失去自我省思繼續成長的動力。

借鏡日本JR案例，2005年4月JR福知山線列車脫軌事故至今(2018年)，官網的道歉啟事持續刊登13年，除了導入新型列車防護系統、改善訓練員工方式外，並將撞毀的公寓改建成事故紀念館，讓員工從歷史中學習，也負起社會責任，成立基金會照顧受難者及家屬。為了訓練員工危機意識，甚至帶員工進入新幹線隧道，體驗時速300公里的風壓，以警惕自己不能出錯，目的更是為了提醒後世經營管理者及同仁不要重蹈覆轍。

一個企業的成功，優質企業文化是重要關鍵之一，企業文化是融合共同的使命、願景、價值觀所營造出的組織經營理念，也是引領組織每位成員的思維與價值判斷，更是影響組織最全面、也最無形的因子，期盼各位經營管理者都能以企業文化之認同，來驅動達成組織績效的運作。

(中國時報)