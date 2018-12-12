一銀綠光傳愛 2400志工做公益

一銀志工陪伴學童拓印環保袋，讓弱勢孩童體驗手作樂趣。（第一銀行提供）

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中國時報
／台北報導

第一銀行自2011年成立志工服務隊起，投入公益已8年，今年共舉辦89場公益活動，包含推廣環境教育的「綠色志工」及關懷弱勢的「關懷志工」，再加上3場「義診」，共有2400位一銀員工擔任志工獻出愛心，公益活動受惠人數高達8671人次。

「綠色志工」今年共舉辦43場綠色環保公益活動，共1505位一銀員工參加，服務4449人次。志工們前進有機農場、舉辦植樹送愛、守護海岸淨灘，並推動「綠光傳愛」環境永續等計畫。

「關懷志工」則肩負關懷弱勢的使命，全年43場愛心關懷活動中，有871位一銀員工參與，全台共2991人次受益。志工們每月前往老人安養院、育幼院等弱勢機構，不但捐贈物資設備、進行環境整理外，也協助餵食送餐、舉辦金融小學堂，更配合佳節舉辦關懷活動。

而長期關懷偏鄉醫療的第一銀行及第一銀行文教基金會，已是第8年深入偏鄉、舉辦義診，今年再度分別與門諾醫院、台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作。志工團隊於5月及7月前往花蓮山區，幫助當地獨居長輩修繕家屋，打造明亮安全的住家環境；8月到澎湖舉辦義診，造福近千位澎湖居民。

隨著海外版圖擴張，一銀的愛心不僅限於國內，今年10月志工團隊首度將愛心送到2千公里外的寮國，舉辦「一銀送暖跨國傳愛」公益活動，攜手永珍分行陪伴弱勢孩童一起DIY絹印環保袋，提供最實際、溫暖的援助。

一銀表示，深耕臺灣近120年，未來會持續挹注資源於社會公益，並鼓勵員工自發性參與志工服務；同時，也將繼續從「公司治理」、「客戶關懷」、「員工照護」、「環境永續」及「社會公益」等5大構面，落實企業社會責任，實踐「綠色金融第一品牌」的企業精神。

(中國時報)

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