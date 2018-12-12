上市櫃公司前3季赴陸收益創新高

友善列印
中國時報
／台北報導

上市櫃公司截至9月底止，大陸和其他海外投資收益超過6100億元，雙雙寫下歷史新高。據金管會統計，上市櫃公司今年前3季在大陸投資賺進2156億元，比去年同期增420億元、成長24％；除大陸以外的海外地區投資，則為上市櫃公司帶來4012億元收益，年增32％，都是歷史新高。

金管會11日公布上市櫃公司投資統計數字，截至第3季，共有上市公司663家，上櫃公司529家，合計1192家企業赴大陸投資，約占全體上市櫃公司的75％，與去年底家數相同；今年累計投資金額，上市公司2兆1822億元，上櫃公司2409億元，共投入2兆4231億元到大陸，比去年底增加1077億元，是近3年同期最多。

證期局表示，上市公司赴陸投資利益比去年同期增加434億元，主因「其他電子業」因組織架構調整增加認列投資收益，以及「水泥工業」因水泥售價成長，使大陸子公司獲利成長。

另外，截至第3季，上市、櫃公司投資收益累計匯回金額為3,998億元和339億元，合計4337億元，占累積原始投資金額2兆4,231億元的17.90％，比去年底增423億元。證期局指出，去年上市櫃公司全年匯回投資收益有1015億元，今年前三季匯回比去年更多，預估近三年總計大陸投資收益匯回金額有望破2000億。

(中國時報)

一銀綠光傳愛 2400志工做公益 花旗串聯保育觀 海廢圖鑑上線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。