上市櫃公司前3季赴陸收益創新高

2018年12月12日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

上市櫃公司截至9月底止，大陸和其他海外投資收益超過6100億元，雙雙寫下歷史新高。據金管會統計，上市櫃公司今年前3季在大陸投資賺進2156億元，比去年同期增420億元、成長24％；除大陸以外的海外地區投資，則為上市櫃公司帶來4012億元收益，年增32％，都是歷史新高。

金管會11日公布上市櫃公司投資統計數字，截至第3季，共有上市公司663家，上櫃公司529家，合計1192家企業赴大陸投資，約占全體上市櫃公司的75％，與去年底家數相同；今年累計投資金額，上市公司2兆1822億元，上櫃公司2409億元，共投入2兆4231億元到大陸，比去年底增加1077億元，是近3年同期最多。

證期局表示，上市公司赴陸投資利益比去年同期增加434億元，主因「其他電子業」因組織架構調整增加認列投資收益，以及「水泥工業」因水泥售價成長，使大陸子公司獲利成長。

另外，截至第3季，上市、櫃公司投資收益累計匯回金額為3,998億元和339億元，合計4337億元，占累積原始投資金額2兆4,231億元的17.90％，比去年底增423億元。證期局指出，去年上市櫃公司全年匯回投資收益有1015億元，今年前三季匯回比去年更多，預估近三年總計大陸投資收益匯回金額有望破2000億。

(中國時報)