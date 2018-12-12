花旗串聯保育觀 海廢圖鑑上線

2018年12月12日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

花旗（台灣）銀行攜手RE-THINK重新思考環境教育協會與RC文化藝術基金會，首創全國第一個海洋廢棄物圖鑑網站，收錄全台101件最具指標性的海洋廢棄物，不僅結合時下最夯的抓寶設計概念，更具備O.N.E(Original/本土原創、Nature/實地蒐集與Education/遊戲教育)三大特點，即日起正式上線。

花旗（台灣）銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌指出，響應聯合國永續發展目標第14項目標「海洋生態與資源永續發展」，花旗從年輕人喜愛的手遊概念切入，將新世代的創意與活力，注入海廢圖鑑網站的整體設計。

不僅如此，花旗更串聯內部志工，在今年的花旗全義工日至北海岸淨灘，讓O2O的概念，也能夠落實在企業社會責任的推動上。

台灣四面環海，近年來，塑料飲管與廢棄物導致海洋污染等問題，獲社會關注，如何吸引新世代的關心，並化海洋保育的觀念為行動，更是當前重要課題。

RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，海洋污染的教育不僅只是淨灘、撿垃圾，更要認識與了解垃圾進入海洋的成因，才能防患未然、釜底抽薪，希望帶領更多學生、企業及民眾深度了解、解決海洋污染問題。

歷時一年，海廢圖鑑的完成，不僅集結全台各地淨灘志工之力，更有荒野保護協會、海湧工作室、One One & One等組織協力完成，並且由曾上過CNN報導的100％純污水製冰所設計師洪亦辰協力操刀完成。

此次海廢圖鑑有O.N.E.三大特點，Original是把各種海洋廢棄物當成海中怪物，以360度全視角拍攝，同時轉化其背後的資訊，Nature是蒐集101款海洋廢棄物，Education則結合綿羊犬公司的全台首款「海洋危機」桌遊，把單向的環境議題教育，轉化為好玩、有趣的互動式體驗遊戲。

(中國時報)