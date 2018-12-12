陳雲林可能來台 弔唁江丙坤

2018年12月12日 04:11 中國時報 藍孝威 、 陳君碩 ／北京台北報導 ／北京台北報導

海基會前董事長江丙坤過世，陸方10日晚間得知消息，許多涉台官員都感到驚訝與不捨。大陸國台辦和海協會11日在經過會商討論後，已經向家屬致發唁電，在目前兩岸官方關係冰凍的情況下，是否派人赴台向家屬致哀，引發關注。據了解，陸方可能會請已退休的前海協會長陳雲林出面，送老友最後一程。

陸方回應 十分審慎

江丙坤逝世的消息傳出後，大陸方面高度關切，但應如何回應則十分審慎。雖然台媒10日晚間即詢問大陸國台辦發言人雖未在第一時間獲得回應，但11日晚間，國台辦主任劉結一及海協會會長張志軍已經向江丙坤家屬發出唁電。

本報記者昨持續致電涉台官員，但相關人士一整天都未接電話。據了解，國台辦和海協會11日忙著開會，討論陸方應如何表態，敲定唁電文字內容。

回顧陳水扁政府時期的2005年，時任海基會董事長辜振甫過世，當時大陸派時任國台辦副主任孫亞夫，及時任海協會秘書長李亞飛來台追悼，當時他們是以時任海協會長汪道涵「個人代表」的身分赴台。

官方登台 機率極低

但考量到當前兩岸官方交流中斷，若派國台辦副主任身分的海協會常務副會長龍明彪，可能性幾乎是零，至於2位副會長孫亞夫、李亞飛目前似乎也尚未收到任何指示。

據了解，目前最適合的人選，或許是已退休的前海協會長陳雲林，他曾經代表大陸，和江丙坤舉行過8次江陳會，簽署23項兩岸協議，兩人也結下深厚友誼，以「老朋友」的身份來台弔唁，送江丙坤最後一程，應該是最適當的安排。

江丙坤過去老搭檔、海基會前副董事長高孔廉受訪稱，陳雲林與江曾完成8次兩岸會談，2人有公務往來亦有私人交情，雙方夫人也都相識；陳雲林應有意願赴台，也是大陸派出的可能人選。

陳雖卸任 須獲批准

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，江丙坤過世與當年辜老過世情境有相同處，也有不同處，相同的是都是民進黨執政，兩岸溝通中斷，不同的是辜振甫當年是在任海基會董事長任內過世，江則是卸任後逝世。

張五岳表示，如果兩岸雙方都能從人道考量，也尊重家屬意見，不要過度泛政治化，陸方派員來台就容易成行，反之就會充滿變數。而陳是卸任的正部級官員，赴台必須獲高層批准，因此也會是觀察指標。

(中國時報)