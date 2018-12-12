國台辦、海協會唁電致哀

2018年12月12日 04:11 中國時報 陳柏廷 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

海基會前董事長江丙坤去世後，大陸國台辦主任劉結一、海協會長張志軍、海協會前會長陳雲林、陳德銘昨向江丙坤家屬發出唁電。外傳陸方可能派出前大陸海協會會長陳雲林來台弔唁，陸委會與海基會如何接待，引發外界諸多想像。但我方知情人士研判，陸方派人前來弔唁，我方不可能不准，但以當前兩岸政治僵局，對方很可能直接跳過海、陸兩會，直接與家屬聯繫。

江丙坤10日晚間過世後，後續治喪及公祭場所也成各方焦點。按公開資訊顯示，江丙坤的公祭將設在他生前最後一個公職所在的海基會2樓的公亮廳。

劉結一在唁電中指出，江丙坤學識深厚，品德高尚，胸懷兩岸，情繫同胞，為推動兩岸關係和平發展貢獻卓著。國民黨副主席任內受命來訪，開啟國共兩黨對話先聲。執掌海基會期間堅持九二共識，戮力推動兩會協商，造福兩岸同胞；為促進兩岸工商界交流互動、深化兩岸經貿合作傾盡心力，深受兩岸各界景仰。先生雖去，風範長存。

張志軍在唁電中也稱，江丙坤領導海基會期間，在九二共識基礎上推進兩會制度化協商，為規範兩岸交往機制、增進兩岸同胞民生福祉、推動兩岸關係和平發展盡心竭力，厥功甚偉。

傳出最有可能來台弔唁江丙坤的陳雲林在唁電中也稱，他十幾年來與江丙坤公義相投，私志相契，而今故人不在，天若有情，亦有憾焉。陳德銘也在唁電中，也推崇江丙坤推動兩岸協商貢獻卓著，助力兩岸交流合作不辭辛苦，造福同胞福祉一秉至公，哲人其萎，功業千秋。

此外，包括大陸商務部副部長傅自應、福建省委書記于偉國、天津市台辦主任劉劍英、昆山市委書記杜小剛等數十個省市官員也紛紛向江丙坤家屬發出唁電。

(中國時報)