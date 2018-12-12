通俄門進逼 川普極憂遭彈劾

2018年12月12日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

「通俄門」特別檢察官穆勒的調查日益深入，美國總統川普身邊的親信也一個個淪陷。川普至今雖仍十分嘴硬，堅稱「這是獵巫」，他的團隊「沒有通俄」、「沒有證據」，但事實上他已開始擔心，明年1月民主黨正式接掌眾議院後，自己很可能遭到彈劾。

律師違反競選經費規定

接近川普的消息人士10日告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普很擔心，由於民主黨11月期中選舉奪回眾議院多數，他可能會被彈劾，此事有「實質可能性」。消息人士補充，但川普目前無法確定自己是否會遭彈劾。

另名親近白宮消息人士透露，白宮西廂幕僚相信，彈劾過程中「唯一可能成立的問題」就是違反競選經費規定的相關爭議，即川普前私人律師柯恩支付封口費給據稱是川普情婦的2名女性。

近日彈劾一說突然風聲鶴唳，主要是因紐約南區檢察官首次直接指控，柯恩之所以違反選舉法規，是受到川普的指示行事。

柯恩也恐遭重判徒刑

有民主黨人士暗示，若川普有可彈劾的犯行，他在白宮任期結束後就可能被送進監獄。即將上任的眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）9日表示，一旦證實川普指示柯恩支付封口費，即構成「可彈劾的犯行」。

柯恩於9月首度披露，自己是在川普的指示下支付款項給曾任AV女優的「暴風女」丹尼爾絲與《花花公子》玩伴女郎凱倫‧麥克道格。上述說法7日獲檢察官證實，柯恩也將因違反競選規定、稅務詐欺與向國會說謊，遭「重判徒刑」。

目前白宮官員依舊相信，穆勒的調查不會引發彈劾。他們也認為，競選經費爭議尚不足以促使兩黨都支持彈劾案。

為豁免權更想競選連任

消息人士指，川普至今仍相信，雖然他可能在眾議院遭彈劾，但由共和黨把持的參議院不會將他定罪。

CNN也分析，川普現在有更強的動機競選連任，因為「現任」總統可享有刑事豁免權。川普的律師朱利安尼也曾告訴CNN，穆勒團隊「也只能寫寫報告，不能起訴我們。經過一番對抗後，他們總算承認了這一點」。所以，即使川普的親信一個個被證明在大選期間與俄羅斯有可疑的來往，只要豁免權慣例不變，白宮就是他最安全的堡壘。

(中國時報)