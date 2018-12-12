川普搧風點火 恐燒到自己

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普就任後，高舉民粹大旗，刺激全球各地出現「反菁英」浪潮。CNN報導指出，隨著美國經濟失去動力的跡象顯現，美國國內和國外的政治不穩定已經引發市場動盪，而和大陸的貿易戰更破壞投資者信心，川普上任後引以為傲的發展經濟政績也可能不保，現在他也不禁開始擔心，股市的持續走低將讓他在政治上失分。

近日華府、倫敦、巴黎、柏林等地都十分不平靜。美國忙著與大陸打貿易戰；英國因脫歐協議前途未卜，面臨高度不確定性；法國油稅爭議引發數十年來最嚴重的「黃背心」抗議，德國總理梅克爾原本是歐洲穩定的強大力量，如今也將逐漸淡出。這些因素導致市場普遍悲觀，儘管川普多次吹噓在他的英明領導下，道瓊工業指數（DJI）飆破了連串紀錄，如今美國股市幾乎已把今年的漲幅吐光。

本月16日的阿根廷G20峰會後，川普宣布與大陸貿易戰休兵，但他口中「超棒的」協議實際上並沒有那麼好，造成投資人信心下降。

據報導指出，目前各國的亂象都沒有平息的跡象。「通俄門」調查向川普步步進逼；法國總統馬克洪被迫讓步，不但放棄徵燃料稅，反而還提高基本薪資；英國首相梅伊已宣布延後表決脫歐協議，暫時避免難堪的挫敗。這些歐洲領袖面臨的對手，事實上十分類似2016年川普的支持者，他們對於現狀不滿、認為全球化有害無益，也亟欲打破既有的體制。

政治動盪同時，全球經濟也已警鈴大作。上季日本國內生產總值（GDP）年減了2.5％，大陸上季經濟成長率創下2009年金融危機後新低，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行也於上周將第四季經濟成長率預估下修至2.4％。

美國昆尼皮亞克大學民調顯示，53％的選民支持川普的經濟表現，明顯高於認可其整體表現的41％。對準備競選連任的川普來說，他最強的政績就是「失業率降到50年來最低點」，一旦經濟成長趨緩、景氣下滑，將十分不利他的選情。從這個角度看來，也許他也不應該說「看來巴黎氣候協議在巴黎行不通」這樣的風涼話，因為局勢愈亂，市場就愈動盪不安，這把火頭明年就可能會燒到他自己身上。

(中國時報)

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