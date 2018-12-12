延後脫歐表決 梅伊急赴歐求救

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中國時報
／綜合報導

英國首相梅伊宣布延後脫歐表決後，立刻赴歐洲求救！她與荷蘭總理呂特和德國總理梅克爾討論北愛邊境問題，13日再赴歐盟參加高峰會。但歐盟理事會主席圖斯克撂話，不再與英重啟談判，且呼籲為無協議脫歐做準備。

梅伊11日啟程前往歐洲，先到海牙會見呂特，再到柏林與德國梅克爾會談。歐盟原先13日就預計在布魯塞爾召開高峰會，理事會主席圖斯克10日在推特表示會討論英國脫歐議題。

然而他斬釘截鐵放話，「不會（與英國）重新談判協議內容，包括北愛問題，而是討論如何協助英國通過協議。因為時間緊迫，也要討論無協議脫歐的應對方式」。歐盟執委會主席容克亦強調不會重新談判，但是會談有「容許深入釐清的空間」。

梅伊10日下午在國會宣布，「我仔細聽了各方意見，雖然協議中許多重點內容獲得支持，但針對北愛爾蘭邊界，議員仍有『廣泛而深切的』顧慮。如果我們依計畫表決，協議將遭到多數議員拒絕。因此決定延後，現在不宜再讓國會更分裂」。

梅伊表示，她需要就北愛邊界從歐洲取得「更多進一步保證」，而且部分歐洲領袖已表示願意討論。協議接下來的表決日期還不明朗，梅伊則指出最後期限為1月21日。

反對黨工黨黨魁柯賓原本希望在11日國會否決脫歐協議後，發起對梅伊的不信任投票，進而提前舉行大選。但梅伊在最後一刻髮夾彎，打壞他的如意算盤。柯賓10日呼籲梅伊主動下台，「政府獨斷改變議程是錯誤的」，如今政壇陷入「一片混亂」。

(中國時報)

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