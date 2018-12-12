日豬瘟疫情擴大 我進口嚴把關

2018年12月12日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 游昇俯 ／東京-台北綜合報導 ／東京-台北綜合報導

日本岐阜縣的豬瘟疫情擴大，10日又發生今年的第4例。這次的豬瘟疫情來勢洶洶，至今未確定感染途徑，而且症狀與以往的典型症狀不同，以往豬隻會發燒、拉肚子，這次只會食慾不振，發現染病時為時已晚。

農委會表示，為避免日本豬瘟病毒傳入我國，農委會已於11月16日公告暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入，旅客亦不得攜帶肉類產品回國，否則依法最高可裁罰1萬5千元罰鍰。

岐阜縣關市的野豬飼養場9日發現1頭豬身體不適，檢查後發現是感染豬瘟，10日晚間已撲殺該養豬場飼養的22頭野豬，並埋在約550公尺外的地方，養豬場也全面消毒。縣政府指示，今後將查明感染途徑，並在養豬場周邊設置防止飛禽侵入的網子，以防止疫情擴大。

岐阜縣9月9日傳出豬瘟疫情，是1992年熊本縣發生豬瘟疫情以來，日本時隔26年傳出豬瘟疫情。今年首例豬瘟共撲殺610頭豬。11月16日同樣是岐阜縣的養豬場又發生第2例，撲殺了23頭豬；12月5日在離首傳疫情的養豬場約16公里處，美濃加茂市的縣立畜產研究所的養豬場也傳出豬瘟，共撲殺491頭豬，這次則是第4例，共撲殺22頭野豬。

岐阜縣接連發生4起豬瘟，讓食豬戶和附近居民人心惶惶。縣政府也召集附近居民舉行說明會，教導防疫措施，但病豬掩埋地附近都是農田，附近居民擔心是否對附近的農作物及水質造成不良影響。

許多豬農依照縣政府指示採取防範措施，仍無法防堵疫情的擴散。有養豬場經營者表示，已依縣的指導，架設防止外來動物的通電柵欄，灑了石灰等，不知道為何還會感染？

《岐阜新聞》報導，發生疫情的養豬場周邊方圓10公里內，被劃為禁止搬出區域，這個區域的養豬場共飼養超過9200頭豬。有豬農表示，連縣立畜產研究所都傳疫情，看來依照過去的防範措施已經無效，應該考慮施打疫苖等其他辦法。岐阜縣已決定成立學者專家會議，分析感染途徑及追加防疫措施。

(中國時報)