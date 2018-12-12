馬克洪提加薪減稅 黃背心不領情

2018年12月12日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

法國反政府「黃背心」示威運動爆發將近1個月後，總統馬克洪10日終於公開宣布退讓，提出加薪、減稅等安撫措施。然而抗議人士毫不留情打臉馬克洪，直批他是「虛偽的富人總統」。這周末抗議還將繼續上演。

馬克洪在電視黃金時段轉播的演說中表示，法國如今處於「經濟和社會緊急狀態」，坦承自己對民眾的呼喚沒能及時回應。他說，「我們嚮往的國家，是大家可以藉著工作過有尊嚴的生活。我們這方面的進展太慢…我要求政府和國會採取必要行動」。

馬克洪表示，從明年1月起，領取最低薪資的勞工每月加薪100歐元（約台幣3千5百元），但雇主無須為此付出額外成本；加班期間的薪酬免徵稅；針對所得低於2000歐元（約台幣7萬元）的退休年金領取者，政府將取消調漲社會安全稅。不過他拒絕恢復課徵富人稅。

政府預算部官員迪索10日表示，需要80億到100億歐元的財政資金來實現措施。馬克洪的種種讓步不但將導致國家財政預算困境雪上加霜，也沒有得到反對者接受與同情。

10日晚間受訪的黃背心抗議人士對馬克洪所言一概排拒，指責他是「虛偽的富人總統」。他們主張，如果復徵富人稅，收回的稅金足夠填補政府所需款項。這個周末，法國政府可能再度面臨黃背心聲勢更大的示威抗議。法國多家報紙11日警告，馬克洪為平息黃背心抗議運動而犧牲經濟，短時間內會導致財政赤字提高，並且有突破上限的危險。

(中國時報)