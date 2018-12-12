抵台司法追訴 孫安佐無保請回

2018年12月12日 04:11 中國時報 李文正 、 范揚光 、 林郁平 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯（左一）的兒子孫安佐11日晚被解送抵台，他還和接機友人擊拳慶祝。

孫安佐事件簿

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，在美犯下「非美國人持武罪」，經法院判決刑滿獲釋，關押260天後，孫昨晚在美移民官未上銬陪同下搭機抵台，孫鵬也隨行，孫安佐在機場一度露出微笑欲開口，但被孫鵬叮嚀阻止，刑事局將孫安佐帶往士林地檢署，檢方訊後，將他無保請回，但限制住居、出境、出海。

頭戴電競潮帽 一派輕鬆

孫安佐穿著輕鬆，頭戴一頂黑色條紋毛帽，氣色不錯，而毛帽上的LOGO，是電玩射擊遊戲「鬥陣特攻」，顯然的確喜歡射擊遊戲。

孫安佐是在美東時間10日上午8時47分，由美國國土安全部移民暨海關執法局（ICE)2名驅逐官員押解，從華盛頓經過5個半小時飛行，抵達舊金山，再休息約2個小時，搭機13個半小時，在昨晚8時抵達桃園機場。

8個月沒玩手機 老爸送上

據了解，美方官員把孫安佐安排在他們中間的座位，並且不准與他人和同行的孫鵬交談，班機抵台，由刑事局人員與美官員交接後，孫安佐說：「8個月沒玩手機了」，孫鵬即將孫安佐在美的手機交給愛子。

狄鶯昨也到機場接機，好不容易突破人牆，被攝影機砸到頭才見到兒子，面對媒體，孫鵬僅說「要趕去地檢署」，孫安佐則一派輕鬆，並伸手與接機親友擊掌，在警方大陣仗解送下到地檢署，孫在車內僅自顧玩手機，未發一語，也不喝水。

雙親陪同偵訊 限制出境

孫鵬和狄鶯則自行搭車前往，手牽手進入地檢署，並進入偵查庭一起接受訊問，經1個小時訊問，諭令孫安佐境管。

檢方指出，根據所取得孫安佐在美判決書，得知孫在美自行購買9mm手槍零件組裝，而制式手槍是5年以上重罪，若是改造槍枝，刑度則是3年以上，國內法律都具有審判權，至於是制式還是改造，將依美方鑑定報告為準。

另孫持有的大量子彈，在美被認定是非美國人持武罪，檢方表示，國內法律並未依數量訂出不同的刑度，而持有子彈刑度是5年以下，國內法律將不予追訴。

(中國時報)