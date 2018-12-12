攝影機打到頭 狄鶯狼狽接機

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中國時報
／綜合報導

去年8月27日，狄鶯在臉書留言「今天是我有生以來最痛苦的一天，兒子離開我，到美國讀書我第一次感受到人的心怎麼會這麼痛，整個心好像被掏空一樣！」沒想到，1年3個月後，她到桃園機場接兒子孫安佐回來，卻是要突破媒體人牆，並在人群推擠下，還被攝影機打到頭，狼狽不堪。

孫安佐昨晚抵台，電視購物專家崔家軒，昨在臉書分享孫安佐即將回台新聞，寫著：「恭喜！重新開始，不要放棄希望。」崔家軒表示，女兒跟孫安佐以前是同班同學，「同學們都說安佐是善良的孩子」！她也獻上祝福並喊話「加油！希望社會大眾給他們正面的力量！」

由於之前傳出孫安佐返台後，將到基隆崇右影藝科技大學「隨班附讀」，對此，崇右表演藝術學院院長舒宗浩昨天表示，孫鵬有傳訊息給他，但僅告知返台時間，至於到崇右念書，恐怕要等孫安佐在台灣的司法調查結束和看回台適應情況後，才能再進一步討論，並沒有一定在明年2月的期限。

舒宗浩說，他堅信透過教育是可以改變一個人，如果孫安佐有心改過向上，學校會透過適當的方式，例如讓他做公益、申請隨班附讀，但還是要按照學校規定，要準時到課，否則就會終止他隨班附讀的權利，所以必須等他和孫鵬碰面、孫安佐申請入學後，才有進一步說明。

(中國時報)

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