蘋果西打變質 酵母菌搞怪

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中國時報
／新北報導

蘋果西打飲料日前傳出部分產品臭酸、沉澱，新北市衛生局上月12日至該公司台北營業所及便利超商抽驗該產品6件，均檢出酵母菌，認為是酸敗、沉澱主因，衛生局昨表示，如違反《食安法》最重可處2億元罰鍰；此外其中2件檢出生菌數超標，若複查仍不合格最重可處300萬元罰鍰。

新北大西洋飲生產的「蘋果西打(2000mL)」產品，遭民眾檢舉有變質、異物沉澱之情形，新北市衛生局派員至該公司台北營業所及便利超商抽驗該產品共計6件（製造日期為今年7月9日至9月27日），進行衛生標準、異物、黴菌及酵母菌檢驗。

衛生局表示，帶回檢驗的樣品均檢出黴菌及酵母菌，經進一步菌種鑑定是酵母菌，認為就是酵母菌汙染產品導致有酸敗及沉澱現象，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，其中有2件生菌數超標，也已要求業者限期改善，若日後抽驗仍不合格，最重可處300萬元罰鍰。

衛生局表示，酵母菌並非致病菌而是腐敗菌，會導致產品酸味與異物，若不慎誤食酵母菌，恐導致腹痛腹瀉。

另當初大西洋飲料發現產品出問題沒有主動通報而被重罰100萬元，這次驗出產品有酵母菌，新北市衛生局將依情節輕重，後續處理，衛生局強調，食品業者不得製造販售有變質或腐敗食品，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動回報，保障民眾食用安全。

(中國時報)

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