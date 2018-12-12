國民黨議員疾呼別讓支持者失望

2018年12月12日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市正副議長國民黨內初選今天將進行假投票，不過，近來卻傳聞財團、建商介入選舉，甚至有買票疑雲，多名新科藍營議員11日呼籲，國民黨選後應該戒慎恐懼，不該給人負面形象，讓支持者失望，否則會傷害到全部的人。

6人登記 今假投票

北市議員選舉，國民黨拿下29席，若再加上新黨及無黨籍友軍，可望拿下正副議長，由於議長吳碧珠未競選連任，黨內初選參選爆炸。昨登記截止，共有議員鍾小平、秦慧珠、陳永德、王鴻薇、王欣儀及陳錦祥參選議長；議員葉林傳、吳世正、闕枚莎、戴錫欽、應曉薇與王浩登記副議長。

今天上午國民黨將展開假投票決定人選，如今卻傳出有財團、建商介入藍營正副議長選舉，還有買票傳聞甚囂塵上。

買票傳聞 甚囂塵上

新科議員耿葳表示，國民黨這次選舉後前途看好，必須戒慎恐懼，不應再有負面形象，否則會打擊士氣，也令支持者失望；準議員李柏毅也說，絕對不同意有傷害黨的正副議長候選人出線，要給市民煥然一新的感受；高票當選的議員游淑慧認為，黨內此時最重要的是團結，不該有放話、內鬥。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹強調，相信議員操守，面對各種耳語傳聞會密切觀察，絕不能發生賄選行為。

負面形象 打擊士氣

王鴻薇昨登記參選時表示，未來議會各黨派勢力林立，外界對議會運作有高度期待，她為此提出「新三不政策」，議會絕對不搞黑箱作業、不淪為橡皮圖章、不為反對而反對。

她說，國民黨在議會與友黨長期合作，只要國民黨推出的是好人選，友黨應該都會支持，但國民黨不能有「老大心態」，要友黨一定要支持推出的人。

另一名參選人王欣儀表示，她是最能符合大家期待的人選，國民黨初選結果出爐後，再尋求黨外支持，相信能取得最大公約數，她還提及雖然市長柯文哲是無黨籍，黨外也許有影響力，但不足以左右大局，對於國民黨有沒有把握拿下議長，她則指出，沒有任何事是百分百。

(中國時報)