土城6號道路 春節後通樂

緊鄰北二高及中央路的土城6號道路，即將在明年農曆年後通車。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

考量土城中央路路幅不寬，捷運三鶯線施工後車道縮減，勢必造成當地車流嚴重堵塞，為此工務局新工處規劃闢設「6號道路」外環道，預計明年農曆年後通車，將可有效紓解捷運施工帶來的交通衝擊。

減少中央路衝擊

捷運三鶯線在三峽、鶯歌如火如荼地施工，卻也造成三峽復興路、鶯歌鶯桃路等主要幹道塞車情形更加嚴重，為避免類似塞車情形在土城地區重演，工務局規劃土城頂埔6號道路興建工程，完工後將可有效紓解土城頂埔到媽祖田之間的中央路車流。

工務局表示，頂埔6號道路全長約900公尺，配置雙向各一車道寬度約4.25公尺，2側均設有人行道及自行車道，道路全寬15公尺。主要工項包括既有水閘門拆除及新設水閘門、箱涵、道路、擋土牆、照明及其他附屬工程，工程經費約1億4223餘萬元。

工程經費上億元

工務局指出，土城頂埔6號道路完成後，將可銜接2號道路作為中央路的替代道路，紓緩捷運三鶯線施工期間之交通衝擊並減少民眾不便；三鶯線營運後，6號道路銜接2號道路也可分流疏導土城頂埔往來三峽車流，提升三鶯線所行經中央路四段的道路服務水準。

另針對頂埔地區部份民眾仍堅持捷運地下化施工，捷運工程局則表示，既有捷運三鶯線路線方案都已核定，將會把居民意見帶回研議，但恐難翻案變更設計。

(中國時報)

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