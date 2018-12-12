員林車站貫通 最後1哩路達陣

員林火車站後站與靜修路、三民街的聯絡道路11日由市長張錦昆（左五）、員林站長張武宋（左六）與準市長游振雄（右四）等人主持通車儀式。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

最後1哩路達陣！銜接員林火車站後站與市區靜修路、三民街的6米道路在市民企盼近4年後終於完工，即將卸任的市長張錦昆、準市長游振雄與員林車站站長張武宋等各界11日齊聚主持通車典禮，近百名市民也都出席見證這歷史一刻。

企盼近4年 終於完工

張錦昆表示，員林車站現今的交通藍圖，是他擔任市長以來的夢想！回顧4年前員林車站鐵路高架後，相關周邊環境規畫初期，市公所便為了東西區交通、生活環境平衡與經濟發展不斷與鐵路局、縣府、立委陳素月等相關單位溝通協調，爭取開闢後火車站聯絡道。

繼去年後站通往西區門戶新生路的7米聯絡道開通，為更有效紓解靜修路的交通壅塞，進一步規畫後站應再連接北向靜修路與南向三民街。另保留乘客從後站進入車站的便捷性，公所爭取維護管理員林後站相關公共設施設備，最終由原有12米廣場退縮6米寬度，興建1條南北向道路，使後火車站道路可以四通八達。

加速活絡周邊整體開發

25日就要卸任市長並轉任縣議員，張錦昆還是相當期待員林的未來。他說為有效利用鐵路高架空間，除已完成龍燈公園銜接工程、惠明街與員林大道的橋下自行車人行景觀休閒設施，近期更將把車站橋下空間委外經營市集商圈；縣府也正規畫在靜修路至莒光路段高架橋下打造友善的共融遊樂設施及綠帶廊道，期盼市民有更多優質的休憩去處，並加速活絡車站周邊整體開發。

(中國時報)

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