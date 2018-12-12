與日攜手 長榮培育動漫人才

2018年12月12日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

上個月在台南掀起5天百萬人次朝聖的寶可夢抓寶熱潮，展現驚人動漫商機。日本動漫龍頭角川國際動漫首度進軍台灣的大學，攜手長榮大學成立「長榮角川國際動漫工作室」，布局亞洲動漫軟實力，每年於長榮大學培育20名動漫人才，助長榮大學打造台灣漫動產業鏈。

大學校園育才 免另繳學費

「長榮角川國際動漫工作室」11日揭牌營運，KADOKAWA Contents Academy股份有限公司代表取締役社長古賀鐵也、台灣角川國際動漫股份有限公司總經理竹內太郎出席見證，這也是角川在台灣唯一走進大學首設動漫工作室，直接在校園育才。

不同於角川過去在台灣開設動漫課程，想學漫畫必須動輒花好幾萬學費，長榮角川國際動漫工作室由校方投資提供硬體，角川提供軟體師資及實習平台，對動漫有興趣學生無須再額外花錢。

規畫3+1課程 限20個名額

長榮大學校長李泳龍指出，明年將規畫3+1課程模式，不分科系只要在大三修完全部學分，大四即有機會進入工作室實習，但門檻不低，除了僅限20個名額，有意學習者也需具備基礎功力，預料將搶破頭，該工作室10月起已開始承攬日本及世界各國的動漫製作。長榮大學日本教育中心主任管美燕指出，校方5月舉辦3場動漫講座，促成雙方合作契機，校方著眼動漫產值潛力無窮，新營也計畫設立動漫產業園區，日方一來長期與台灣友好，再者也希望從日本動漫軟實力，帶動亞洲進軍全世界，盼打造東方版迪士尼動漫王國。

管美燕說，長榮有諸多與動漫息息相關的科系，如媒體設計科技系、創新互動設計系、書畫藝術學系及美術系等，學生具備相關設計、素描、美術基礎功；大傳系則能編寫劇本，希望形塑完整動漫產業鏈，輸出人才與技術。

(中國時報)