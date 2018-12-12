小內閣大變動 柯P喊頭痛

2018年12月12日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 張潼 、 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府首長總辭倒數6天，現任3位副市長中，林欽榮確定請辭、陳景峻有意求去，多位局處首長也亟待遞補，連資訊局長李維斌也傳將走人，小內閣人事捉襟見肘，讓柯文哲直呼「很頭痛！」不過，現在傳出客委會主委將由「柯家軍」徐世勳接掌，對此，徐世勳表示，選後接獲很多工作邀約，不會急著作決定。

首都小內閣重新洗牌，新人選25日走馬上任，現在傳出客委會主委將由「友柯派」議員徐世勳擔任，由於柯文哲與徐的胞姊、民國黨主席徐欣瑩交情匪淺，雖然姊弟倆此次雙雙中箭落馬，但徐世勳形象良好、過去也有管理飯店業經驗，傳出已成為柯的口袋名單之一。

對此，徐世勳表示，選後陸續接到各方工作邀約，也有國外旅館有意找他回鍋，但自己都沒有馬上答應，現階段希望先停下來想一想，再選擇未來的路，不會急著做出決定。

至於是否有接到徵詢接掌客委會？徐世勳表示，現階段人事訊息滿天飛，每天都被爆出不一樣的職務，「所以這個問題統一不要回答。」

至於面臨借調期滿的資訊局長李維斌也傳將走人，但卻非返校，而是轉進入民間企業服務，不過記者數度致電李，未獲回應。但據了解，李已向柯文哲當面提出辭呈，柯也未攔阻，還慶幸李走人並非不歡而散。

另外，觀傳局長陳思宇參戰立委補選機率大，接棒人選備受矚目，目前除了柯辦發言人林筱淇有意角逐外，也傳出初選落馬的現任議員黃向羣獲得青睞。對此，黃向羣否認，「怎麼可能？我已經孤單半年了，沒有人跟我談前途的問題」。

(中國時報)