頭份中山市場補強 市代會駁回

頭份市中山市場內部毀損嚴重，被鑑定為海砂屋現象。（何冠嫻翻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

頭份市公所獲經濟部補助經費1600萬餘元，解決中山市場海砂屋問題，於11日第3度向市民代表會提請補強墊付案仍未獲支持，市代會堅持拆除重建，目前中山市場無解決方案，補助經費恐被經濟部收回。

中山市場為地上3層、地下1層建物，已使用37年，內部老舊斑駁、結構不穩，2、3樓甚至為海砂屋危樓，耐震力嚴重不足，若遇強震將隨時崩塌。

公所今年獲經濟部核定前瞻計畫補助1600萬5000元經費，並自籌781萬4000元，擬以2400萬多元，計畫以鋼框架斜撐消能阻尼補強工法，彌補建物的耐震不足，同時還能兼顧市場營運，無須將攤販撤離，公所曾在7月、9月提請市代會審議墊付案，但遭市代會主張拆除重建以根治問題，駁回提案。

市公所11日3度提請審議墊付案，盼能盡速補強市場結構確保公共安全，但市代會立場堅決，於臨時會駁回提案。

市公所評估，拆除重建費用超過2億元，需解決用地問題且礙於現行建築法規定，新建市場可能無法容納現有攤位數量，另有重建期間，攤商的生計與去處等棘手問題。

頭份市長徐定禎指出，補強計畫不但獲9成攤商同意，還可延長18年的建物使用年限，無奈屢遭駁回，進度也因無法符合經濟部期程，補助款恐遭收回。

(中國時報)

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