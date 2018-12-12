井仔腳自行車道 竹編隧道吸睛

2018年12月12日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

結合在地意象，雲嘉南濱海國家風景區管理處投入1800萬元經費，打造井仔腳自行車道生態環境景觀工程，除了進行柏油路面改善、欄杆修復外，在起點及終點處新建2座景觀工程，以捕抓彈塗魚的魚籠當作創意發想，打造竹隧道，預計月底完工，跨年前就能夠啟用。

早期北門地區有不少漁民養殖彈塗魚，也常見到民眾下水捕捉彈塗魚，但隨著養殖成本增加、飼養物種改變等因素，從事此行業的漁民越來越少，景況大不如前，但周邊溼地還是能看見彈塗魚身影，也算是一種生態指標。

有鑑於此，雲管處以漁民捕捉彈塗魚的傳統竹編魚籠為靈感發想，在連接北門水晶教堂及井仔腳鹽田的自行車道兩側，各設置一條長30公尺的隧道，主體採用鋼構，隧道體則以純正竹編而成，還請來專業師傅，依據魚籠的編織法，有四角孔、六角孔兩種，再混合平編及亂紋編法，2處都有各自不同紋理，相當特別。

雲管處副處長洪肇昌表示，這條串連水晶教堂及井仔腳鹽田的自行車道近3公里，騎乘時間約10多分鐘，沿途可欣賞溼地生態，是適合親子共騎的路線。雲管處從8月起開始整修自行車道，鋪設柏油並修復路擋，2條竹隧道除了融入在地意象、呈現當地漁業歷史外，也有遮蔭的效果，並增加觀光新亮點，預計年底前就能啟用。

洪肇昌說，北門水晶教堂整修後由業者委外經營，以教堂為主體規畫活動，再度吸引遊客前來，景點有復甦跡象，雲管處也會強化周邊的軟硬體設施，希望達到加乘效果。

(中國時報)