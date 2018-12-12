大同醫院助菜農 千人排隊

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中國時報
／高雄報導

近日高麗菜價崩盤造成農民嚴重虧損，高雄市立大同醫院向菜農採購1000顆高麗菜，昨天上午在醫院大門口免費贈送給民眾，每人限領1顆送完為止，吸引千人排隊。

許多民眾聞訊而來，院方安排專業營養師衛教高麗菜營養價值，並製作高麗菜食譜發放，由院長陳彥旭等一起鼓勵民眾購買高麗菜，力挺農民，及推廣健康飲食。

陳彥旭表示，希望藉此可以幫助農民渡過難關，也依醫療專業分析高麗菜的營養價值，鼓勵民眾多採買高麗菜，帶回家煮食，讓農民辛苦收成的高麗菜不會被白白浪費，並希望這樣的舉動能吸引企業界共襄盛舉，為台灣農業出一分心力。

大同醫院營養室製作的食譜包含千層高麗菜、高麗菜捲、高麗菜絲手捲、高麗菜封肉、高麗菜泡菜等。營養室主任吳月盈指出，高麗菜屬十字花科蔬菜，所含的吲哚素和異硫氰酸酯有助於抑制癌症發展，可以降低罹癌的風險。

民眾陳太太一早就來排隊，她說，醫療院所贈送免費高麗菜又提供食譜參考，對農民跟民眾都很有益處，她準備中午就試著煮食，將自己食用或分送給親人。

不同於日前有蔬果農發送韓國瑜的勝選高麗菜，由於昨天參加民眾多是銀髮族或病友，行動比較緩慢，但大家也耐著性子，不疾不徐排隊領高麗菜。活動約花了1.5小時才結束。

(中國時報)

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