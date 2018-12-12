李文輝離台 感想非常好

提前來台進行3天雙城論壇「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，11日傍晚搭機離台。他在機場時，向守候的媒體說「謝謝、謝謝、大家辛苦了！」（張潼攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北上海雙城論壇20日登場，提前來台進行3天「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，11日傍晚搭乘5點15分班機離台。他受訪時談到這3天的感想，強調「非常非常好」，在機場時則對守候媒體說「謝謝、謝謝，大家辛苦了！」

李文輝昨天一早先走訪內湖科技園區，他特別對10日逝世的前海基會董事長江丙坤發表哀悼之意。李說，江先生對上海跟台灣各領域的交流都非常關心，來過上海將近百次，在擔任海基會董事長期間，也曾與前海協會長陳雲林會見8次、簽署18項協議，在在都是為兩岸交流做出極大貢獻。

午後，李文輝在士東市場受訪時也表示，3天來大概參訪了10個行程，都是針對雙城論壇有關內容的行程，對他有很大的幫助和啟發，例如內湖科技園區，裡面有創新實驗室，這跟上海很像，上海也很鼓勵年輕人，甚至是台灣年輕人創業。

李文輝進一步指出，目前上海已經有台灣年輕人在上海搞的科創園區，他相信未來可以推進上海青年科創園區，並和台灣人在上海搞的園區、台北市各個類似的園區進行交流，這也是雙城論壇、兩城市交流中非常重要的內容。

李文輝一行人傍晚從松山機場搭機離台，他抵達松山機場後，未再發表談話，僅對著守候的媒體問候「謝謝、謝謝、大家辛苦了！」

(中國時報)

釜山航線5周年 明年每日一班 降低地震風險 竹科盼設應變平台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。