李文輝離台 感想非常好

2018年12月12日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北上海雙城論壇20日登場，提前來台進行3天「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，11日傍晚搭乘5點15分班機離台。他受訪時談到這3天的感想，強調「非常非常好」，在機場時則對守候媒體說「謝謝、謝謝，大家辛苦了！」

李文輝昨天一早先走訪內湖科技園區，他特別對10日逝世的前海基會董事長江丙坤發表哀悼之意。李說，江先生對上海跟台灣各領域的交流都非常關心，來過上海將近百次，在擔任海基會董事長期間，也曾與前海協會長陳雲林會見8次、簽署18項協議，在在都是為兩岸交流做出極大貢獻。

午後，李文輝在士東市場受訪時也表示，3天來大概參訪了10個行程，都是針對雙城論壇有關內容的行程，對他有很大的幫助和啟發，例如內湖科技園區，裡面有創新實驗室，這跟上海很像，上海也很鼓勵年輕人，甚至是台灣年輕人創業。

李文輝進一步指出，目前上海已經有台灣年輕人在上海搞的科創園區，他相信未來可以推進上海青年科創園區，並和台灣人在上海搞的園區、台北市各個類似的園區進行交流，這也是雙城論壇、兩城市交流中非常重要的內容。

李文輝一行人傍晚從松山機場搭機離台，他抵達松山機場後，未再發表談話，僅對著守候的媒體問候「謝謝、謝謝、大家辛苦了！」

(中國時報)