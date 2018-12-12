竹市東大路地下道 今起封閉施工

2018年12月12日 04:12 中國時報 陳育賢 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市東大路與花園街地下道因年久失修且路寬狹小常出現人車爭道情形，市府近來進行兩處地下道的改善工程，第1階段花園街地下道已完工可作為替代道路，第2階段將於12日封閉東大路地下道動工，兩者同步於12日上午10時起封閉及啟用；另外，新竹縣道115線拓寬工程11日舉辦通車典禮，新埔鎮2名百歲公、百歲婆受邀出席，見證道路拓寬工程、截彎取直後的成果。

市府指出，東大路地下道、花園街地下道是連接前後站重要通道，但現有地下道及人行空間不足，每到上下班時間人車爭道，加上建物老舊、鋼筋裸露等情形，市府因而規畫進行「東大路、花園街機車地下道景觀美化工程」。

第1階段改善花園街地下道完成鋪面工程、增設吸音牆及照明等已完工，今天起將開放通車，第2階段工程東大路地下道也在今起同步封閉地下道施工，並以花園街地下道作為替代道路。

市長林智堅11日前往勘查工程，他要求地下道應以「路面平整為優先」，柏油路段需重新鋪設，也要實地測試吸音牆效果，降低吵雜回音。此外，他也要求照明改以暖色系燈具，避免影響用路人視覺。

而新竹縣道115線北從桃園觀音、南至新竹縣芎林鄉，全長約37公里，行經桃園、新竹縣地區，也是新竹生活圈道路之一，此次工程為20K+016~25K+950段，約5.32公里，因路程彎曲，時常發生事故，而採取拓寬工程，增加路幅，並改建2座、新建6座橋梁，工程在5日竣工，11日正式通車。

(中國時報)