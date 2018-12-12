周六來去梅嶺 美食音樂迎客

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中國時報
／台南報導

台南市楠西區梅嶺盛產梅子，每年梅花盛開期就有大量賞花人潮湧入，但很多人不曉得梅嶺還是個小客家村，台南市政府民族事務委員會15日將於梅嶺舉辦「望梅知客─梅嶺客家美食音樂節」活動，免費提供客家料理試吃，還有客家星光幫歌手演出，邀大家來認識梅嶺客家美食文化。

市府民委會主委汪志敏表示，梅嶺山水秀麗，孕育出豐美的農產品，尤其梅嶺產的梅子及醃梅製品遠近馳名，很多在地客家美食更是膾炙人口，像運用醃梅烹煮成的「梅香肥腸」，美味不輸客家名菜「薑絲大腸」。

15日活動當天將邀請7間梅嶺知名餐廳，推出7道客家經典與創意料理，餐廳業者將在地食材運用於各式客家料理中，希望透過梅嶺特色客家料理的形式，推廣在地客家美食，促進產業升級及帶動觀光休閒發展。

楠西區公所表示，民眾可於試吃後，選取一道最能吸引自己的菜色，票選當日最高人氣獎，投票後還能憑券參加「梅嶺在地客家伴手禮大放送」摸彩活動，現場更安排12間在地農特產品市集，讓大家有吃有玩又有得逛。

在享受美食之餘，主辦單位也安排客家星光幫龍宣亘、劉奕彤及劉亦岑，還有入圍金曲獎的真相樂團團長羅國禮、歌手黃于娟帶來演出，讓參加活動的民眾在歡樂的客家流行音樂聲中，認識梅嶺客家美食文化。

(中國時報)

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