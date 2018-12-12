角逐花蓮議長 國民黨17日假投票

國民黨花蓮縣黨部開議，決定正副議長人選交由黨團會議處理。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

國民黨這次在花蓮縣議會掌握過半席次，有意角逐下屆議長寶座的有謝國榮、張峻、張正治等人，國民黨花蓮縣黨部針對正副議長產生方式，11日上午召開會議協商，現場10餘位議員大鳴大放，意見紛雜，最後決議，交由黨團會議成員18位縣議員17日下午2時假投票決定人選。

產生方式 意見紛雜

由於謝國榮、張峻、張正治，各擁山頭，實力雄厚，而登記參選副議長的有潘月霞、吳東昇、吳建志、黃馨，也各有靠山，志在必得，連日來，地方瀰漫一股山雨欲來的詭譎氛圍，為此，國民黨花蓮縣黨部昨天上午開議。

主委鄒永宏重申，正副議長不是對外開放，而是黨內開放，除了18位黨籍當選議員外，還有5名違紀參選的當選人，縣黨部基於黨的整體利益考量，尚未做出處分，因而，這些人仍具有國民黨籍身分，是否也能納入黨團會議成員，黨部尊重大家的決議，再報請黨中央處置。

祭出黨紀 引爆論戰

但對應先確認違紀5人是否納入黨團會議成員？引爆一番論戰，新科議員吳建志不滿地說，如果可違紀參選沒事，黨員都可如法炮製，黨紀蕩然無存，這對守規矩繳納參選保證金45萬元參選的黨員太不公平了。

資深縣議員謝國榮、林昆宗等人，期盼先協商，不要鬧分裂才好；吉安鄉長轉戰議員成功的黃馨同樣以和諧為前提，希望將5人納入考量。

縣議員張正治指出，和諧的大前提是公平，有人違紀參選害被提名人落選，卻不受黨紀處分，那麼守規矩的同志難道是「盤仔」笨蛋？最後，表決排除違紀參選的5位當選人加入黨團，由18名黨團成員17日將假投票推舉正副議長人選。

(中國時報)

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