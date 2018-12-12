鄭文燦預告 小內閣必有異動

2018年12月12日 04:12 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

中選會代理主委陳朝建11日到市府頒發當選證書給鄭文燦，鄭這次以55萬2330票、得票率53.46％連任，他表示，25日會在市府B2大禮堂宣誓就職，隨即到市府廣場辦就職活動，主題採多元團結魅力，期許新的桃園能夠往前走；高雄市長當選人韓國瑜就職典禮搭愛之船，媒體問鄭會不會考慮搭桃機一號？他說，「選舉已經結束，要回到市政正軌」。

激情過後要回歸市政

陳朝建到市府頒發當選證書給鄭文燦，陳是桃園龜山人，曾在銘傳大學任教，他一開頭就說「桃園人頒給桃園人」，並期許桃園在鄭市長帶領之下，會做到「金木水火土」5項元素完備，金就是金流、木就是人才等，要帶領桃園邁向嶄新桃園。

鄭文燦接下當選證書，他說，會讓桃園人投下的選票更有價值，讓桃園可以更多元更團結更有魅力，各項的基礎建設都能做得更好，針對此次公投綁大選塞車，他也認為此替選舉留下一個課題，希望檢討後，未來能進行地更順利。

打造團結多元魅力城

市府小內閣，鄭文燦表示，預計14日預算審查結束後，開始約詢，強調人事一定會改變。

至於公投綁大選造成大排長龍投票，桃園市整體投票率僅60.63％，比4年前縣市長選舉投票率62.73％還要低，鄭文燦在選後多次批評選務規畫不當，希望透過檢討，能夠讓未來公投行使順利，也希望各項選舉可讓選務人員、民眾投票得到更大保障。

(中國時報)