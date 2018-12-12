綠川整治最後3.3公里 後年完成

綠川民權路至復興路及信義南街至大明路等，各標工程皆已全數發包完成，預計明年施工、109年底完工！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市政府綠川整治向前再邁進一大步！繼南區復興路至愛國街段打造書香氣息濃厚的「書屋橋」，在今年10月底完工開放；其餘包括民權路至復興路、愛國街至信義南街，及信義南街至大明路等各標工程，全數發包完成，預計明年施工，109年底完工，結合鐵道、園道及水道，打造水域生活新空間。

水利局長周廷彰說，綠川上游在綠川1期完成整治後，汙染源大幅削減改善；南區的「復興路至愛國街」段建置汙水截流管道，改善河岸環境打造書屋橋，營造悠閒閱讀氛圍及休憩空間。

13.9億元工程 發包完成

周廷彰指出，後續民權路至復興路、愛國街至信義南街及信義南街至大明路止，總長為3.3公里的水環境改善計畫；共獲中央核定13.9億元經費，已發包完成，將於明年開始施工。

周廷彰表示，綠川1期整治導入海綿城市概念，包括自然拋石渠道、雨水撲滿、透水鋪面等LID低衝擊開發工法；該局也將在學府路至忠明南路河段，以解構再建構方式，結合綠色運具概念，將興大園道打開還地於河。

左岸綠帶拓寬 翻轉樣貌

綠川左岸原本垂直的護岸，將以大緩坡結合複層林方式拓寬，讓城市綠帶得以延伸，再透過復興園道串聯五權車站及台中之心計畫，改善自行車道動線，提升整體綠色運具效能，創造經濟效益。

水利局強調，規畫階段除舉辦地方說明會，聽取在地居民意見外，也重視中興大學師生意見；透過與水利、景觀、生態、文史等各方面專家學者諮詢會議，提升全案規畫成果。預計明年開始施工，109年底完工，翻轉水域新樣貌。

(中國時報)

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