南市議長選舉民進黨紛爭擴大

2018年12月12日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議長選舉民進黨茶壺內風暴延燒，11日原訂召集相關人員在中央黨部開會協商，但因市長當選人黃偉哲臨時取消，遭3名黨籍議員發聲明抨擊。黃偉哲喊冤說，由於市黨部主委黃先柱一方不願出席才取消，他的角色是地方督導小組，並非主導小組，怎會扯到他身上？

3準議員批過程瑕疵

民進黨議員當選人陳怡珍、陳秋萍及周麗津11日指出，市黨部7日召開黨團成立事宜會議，但因事前並未提及要選黨團總召，更沒提前告知要討論任何正副議長選舉相關事宜，開會當天黃先柱更在多名議員來不及出席的情況下，由助理等代表參與表決，直接用「鼓掌通過」推選出新系的林宜謹為總召，負責後續正副議長選舉相關事宜，過程瑕疵令人詬病。

3人還表示，民進黨地方選舉慘敗，在如此艱困的情勢下，黨團卻還傳出違反程序正義的問題，身兼正副議長選舉督導召集人的黃偉哲，理應挺身處理爭議，將對民進黨的傷害降到最低；沒想到原訂11日在黨中央召開的會議，黃偉哲卻逕自宣布取消，接下來正副議長選舉的公正性，將如何取信於人？

黃偉哲自認非主導者

對此，黃偉哲回應指出，11日原訂的會議屬非正式、諮詢性質，是黨中央希望在正式流程進行前，先找各方人員聽取意見。由於黃先柱、林宜瑾認為這項會議並非正式，不願出席，在只有一方願意出席的情況下，當然要取消。

黃偉哲還說，他被告知擔任會議主持人也覺得奇怪，因為應該要由中央黨部督導小組高志鵬、鄭寶清、張宏陸等人擔任；他原先以為出席只是要問新科市長的意見，沒想到卻是要他主持，尤其他的角色是地方督導小組，並不是主導小組，權責是審視黨團在處理選舉時是否有合乎規定？因此要讓他主持且說他主導都很奇怪。

民進黨市黨部執行長蔡麗青則表示，有關市黨部召集會議的疑義，應由中央黨部組織部門釋疑，與議會黨團推舉正副議長並無相關，希望黨內同志依循體制協商，不要任意對外放話傷害黨的形象。

(中國時報)