台東縣議會臨時會 離情依依

即將卸任的台東縣長黃健庭，11日在議會發表惜別感言。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣議會11日進行最後2次臨時會，由於議長饒慶鈴即將揮別13年議會生涯，她感性地說，未來將一本初衷，一起拚縣政；黃健庭在臨別感言時說，過去9年來，大家看到台東的進步，任內還有57件累計逾146億元預算的工程，要留給新的縣長與議會來推動。

第18屆台東縣議員有多人爭取連任失敗及部分人未再參選或轉換跑道，因此第19屆縣議會將有1/3以上的新面孔；即將轉任縣長的饒慶鈴說，黃健庭在台東執政9年，有許多新的經濟活動，熱氣球、國際鐵人三項、衝浪都讓台東打亮了招牌，感謝黃健庭過去9年讓台東起飛，讓人民生活更好。

饒慶鈴、黃健庭 感性發言

饒慶鈴隨後也請即將交棒的縣長黃健庭發表臨別感言，黃健庭表示，9年來台東整體金融存款增加近400億元，台東人平均壽命增加2歲，這些成就必須感謝議會的支持，因縣府團隊再優秀，推出的政策再好，若得不到議會支持，就無法落實推動。

他說，距離卸任只剩10來天，過去9年，他做了很多重要的決策，也因為這些決策，讓台東產生很大的改變，台東從一個貧困落後，不被注意的地方，現在變成一個國際知名的旅遊城市。

正副議長選舉 改記名投票

另外，臨時會昨天也一讀通過，第19屆縣議會正副議長選舉、罷免，將由無記名修改為記名投票。

(中國時報)

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