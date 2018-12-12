昏迷警拔管 80同僚列隊淚別

三重警列隊目送蔡員返回彰化老家。（高彥哲翻攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導

三重警分局鑑識小隊偵查佐蔡世汶，上月23日凌晨外出值勤，返隊時感覺身體不適，在分局沙發上休息時突然口吐白沫，急診後確認罹患急性腦膜炎，陷入昏迷命危，急救19天後，家屬決定放棄急救，三重警方11日上午率80名警力列隊致敬，護送蔡員回彰化老家。

警方表示，34歲的偵查佐蔡世汶警專23期畢業，與妻育有2歲及8個多月的兒女，2007年分發到三重分局慈福派出所，2014年7月改調警備隊支援偵查隊鑑識小組，隔年3月29日考上刑事警察改派偵查隊鑑識偵查佐服務迄今，平時工作認真，與同事相處融洽。

上月23日凌晨1時許，蔡員前往中山橋執勤，在雨中採證一起死亡車禍，返隊後卻被同事發現身體不適，臉色慘白，坐躺在沙發上，向同事表示下班後再去看醫生。

不料上午9時許，蔡員在辦公室沙發上，突然口吐白沫抽搐，同事見狀趕緊駕車將他送往新北市立聯合醫院三重院區急診，當晚醫院初步診斷疑為感冒發燒所引起之不適，但蔡男一進到醫院不省人事，院方及家屬隨即將蔡員轉往三軍總醫院加護病房，最後被診斷出是急性腦膜炎致腦幹遭侵蝕損傷，但因腦壓過高，無法開刀診治，僅能靠維生系統維持生命。

三重警表示，急救19天後，蔡員家屬決定放棄急救，昨天上午共有80名警力到院列隊致敬，代理隊長鄭偉豪將刑警背心蓋在蔡員身上，淚崩喊：「世汶兄你的任務解除，請好好休息。」送上救護車，警車引導護送回老家。

(中國時報)

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