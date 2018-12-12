仁德千人連署護台南綠肺

2018年12月12日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

緊鄰奇美博物館的仁德虎山一帶綠樹蓊鬱，是不少台南市民獨鍾的健走、慢跑森林基地，曾被行政院長賴清德形容「台南綠肺」，近期卻因台糖將虎山段造林地標租做民間停車場，引起千人連署守護樹林。台糖對此承諾，願意移植樹木或開放民眾認養；但當地民眾主張移植也是破壞，將持續陳情拒絕砍樹行為。

台南市仁德區成功里內一塊逾3公頃台糖造林地將闢建停車場，里長鄭晴而上個月18日發起守護樹林連署，不到1個月已有超過千人連署，除了當地里民踴躍連署之外，也有不少來自他轄的台南市民響應，表達對守護樹林的重視，不少民眾抨擊「保護樹林維護生態都來不及了，怎能大舉砍樹？」

地方共同心聲都是希望盡量維持綠地生態；尤其，當地虎山實小標榜森林小學，生態蔚為一大特色，有家長直言，一旦周邊不斷開發，還稱得上是森林嗎？另也有當地住戶質疑，當各界都努力透過綠化、種樹，降低空汙的同時，國營事業豈能帶頭砍樹？即使移植樹木，原有生態已遭破壞。

鄭晴而表示，保護樹林生態、減少對地方破壞是大前提，現階段仍在凝聚民眾共識。他說，少數人樂見開發，但當森林大量開發，只剩被炒作的高房價，下一代還買得起房子嗎？台糖資產課回應民眾連署，強調造林地標租符合法令規範，目前承租方已與里長接洽尋求其他處理方式，台糖也會盡量以移植取代砍樹，少數珍貴樹種也會開放民眾認養。

(中國時報)