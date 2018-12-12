仁德千人連署護台南綠肺

紅色框框圈處就是日後將作為停車場的地點。（曹婷婷翻攝臉書）

友善列印
中國時報
／台南報導

緊鄰奇美博物館的仁德虎山一帶綠樹蓊鬱，是不少台南市民獨鍾的健走、慢跑森林基地，曾被行政院長賴清德形容「台南綠肺」，近期卻因台糖將虎山段造林地標租做民間停車場，引起千人連署守護樹林。台糖對此承諾，願意移植樹木或開放民眾認養；但當地民眾主張移植也是破壞，將持續陳情拒絕砍樹行為。

台南市仁德區成功里內一塊逾3公頃台糖造林地將闢建停車場，里長鄭晴而上個月18日發起守護樹林連署，不到1個月已有超過千人連署，除了當地里民踴躍連署之外，也有不少來自他轄的台南市民響應，表達對守護樹林的重視，不少民眾抨擊「保護樹林維護生態都來不及了，怎能大舉砍樹？」

地方共同心聲都是希望盡量維持綠地生態；尤其，當地虎山實小標榜森林小學，生態蔚為一大特色，有家長直言，一旦周邊不斷開發，還稱得上是森林嗎？另也有當地住戶質疑，當各界都努力透過綠化、種樹，降低空汙的同時，國營事業豈能帶頭砍樹？即使移植樹木，原有生態已遭破壞。

鄭晴而表示，保護樹林生態、減少對地方破壞是大前提，現階段仍在凝聚民眾共識。他說，少數人樂見開發，但當森林大量開發，只剩被炒作的高房價，下一代還買得起房子嗎？台糖資產課回應民眾連署，強調造林地標租符合法令規範，目前承租方已與里長接洽尋求其他處理方式，台糖也會盡量以移植取代砍樹，少數珍貴樹種也會開放民眾認養。

(中國時報)

林世賢請益 保證市政無縫接軌 台東縣府添購10輛抓斗車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。